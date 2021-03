Testerzy donoszą, że karty RTX 3060 zostały szybko złamane przez hakerów. NVIDII nie uda się poprawić dostępności nowych kart.

Jakiś czas temu firma NVIDIA poinformowała swoich potencjalnych klientów o ciekawych planach. Karty 3060 miały posiadać zabezpieczenia przed kopaniem kryptowalut, a dodatkowo do sklepów wkrótce trafią specjalne karty dla osób zainteresowanych wydobyciem. Niestety, ta pierwsza opcja przestała właśnie mieć większe znaczenie.

Japoński serwis PC Watch donosi, że udało się złamać zabezpieczenia kart. Okazuje się, że każdy użytkownik może pozbyć się ograniczeń sprzętu, jeśli tylko trochę się postara. Oznacza to, że 3060 są równie dobrym celem dla górników kryptowalut, co każda inna karta.

PC Watch nie chce ujawniać sposobu na odblokowanie możliwości karty. Możemy być jednak pewni, że w ciągu paru tygodni w sieci pojawi się masa poradników zdradzających sztuczkę.

Jak już informowaliśmy, NVIDIA nałożyła na GeForce RTX 3060 limit wydajności podczas wydobycia, ale wiele zagranicznych mediów donosiło już, że niektórzy górnicy znaleźli sposób na obejście tego limitu. Redakcji udało się również potwierdzić fakt, że ograniczenie to można obejść poprzez komunikację z zainteresowanymi osobami.

Nie będziemy tutaj zagłębiać się w szczegóły, ale nie wymaga to żadnych modyfikacji sterowników ani BIOS-u, więc każdy może to zrobić bez większego wysiłku.

– czytamy na stronie PC Watch