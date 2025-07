To RPG potężnie mnie zaskoczyło. Teraz jest w rekordowo niskiej cenie, do tego z wersją demo

Historyczna promocja na Banishers: Ghosts of New Eden. Teraz za jedyne 67,99 zł. Zawsze możecie też sprawdzić grę za pomocą dema przed kupnem .

Na Steamie ruszyła świetna oferta dla fanów solidnych RPG z mocnym klimatem. Banishers: Ghosts of New Eden, jedna z pozytywnych niespodzianek minionego roku, jest teraz dostępna w najniższej cenie w historii platformy. Kosztuje zaledwie 67,99 zł. To aż 60% taniej niż przy premierze. A co ważne – zanim zdecydujesz się na zakup, możesz przetestować pełnoprawne demo.

RPG od twórców Life is Strange, które wciąga bardziej niż się spodziewasz

Banishers to dzieło znanego studia DON’T NOD, które wcześniej stworzyło Life is Strange czy Vampyr. Ich najnowsza produkcja osadzona jest w 1695 roku w kolonialnej Ameryce i skupia się na parze pogromców duchów – Redzie i Antei. Ich misją jest uwolnienie osady New Eden od nawiedzających ją zjaw, ale gra bardzo szybko zamienia się w coś znacznie bardziej osobistego. Gdy Antea ginie i staje się jednym z duchów, stajesz przed trudnym wyborem – ocalić ją za wszelką cenę czy pozwolić jej odejść.

Choć momentami gra bywa nieco „drewniana” w animacjach czy interfejsie, nadrabia z nawiązką atmosferą, nastrojem i naprawdę poruszającą fabułą. To gra o trudnych decyzjach, gdzie wybory mają wpływ nie tylko na zakończenie, ale też na losy całych społeczności. Styl walki łączy broń Reda z widmowymi mocami Antei, co daje sporo satysfakcji w starciach z duchami i bossami.

Eksplorując New Eden, możesz wydawać wyroki na żyjących, wyganiać dusze lub pozwalać im na wstąpienie. Wszystko zależy od Twojego sumienia i stylu gry. W tle czekają też liczne sekrety, rytuały, nawiedzenia i ciężkie decyzje moralne.

Oferta obowiązuje do 24 lipca, więc jeśli lubisz klimaty mrocznego fantasy, to jest dobry moment, by dać tej grze szansę. Tym bardziej, że demo dostępne jest za darmo i można sprawdzić, czy ten świat wciągnie Cię tak samo, jak… choćby mnie.

Źródło: Steam