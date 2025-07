To nie błąd cenowy! Gry LEGO za mniej niż 5 zł w mega promocji

Czy to sen fana LEGO? Nie, to wakacyjna oferta na gry z jednej z najpopularniejszych marek w świecie gier wideo. W sklepie Instant Gaming znajdziesz ponad 20 tytułów LEGO w wersji na Steam, a większość z nich kupisz za… mniej niż 5 złotych. Jeśli od lat miałeś ochotę wrócić do świata klockowych superbohaterów, czarodziejów czy dinozaurów, to lepszej okazji po prostu nie będzie.

Nie są to wersje demo, ani żadne okrojone edycje. Kupujesz pełnoprawne gry z kluczami aktywacyjnymi, które dodajesz bezpośrednio do swojego konta Steam. Co ważne, promocje nie obejmują jednego czy dwóch tytułów – to prawdziwy pakiet hitów, z ogromnym przekrojem uniwersów: od DC i Marvela, przez Harry’ego Pottera, aż po Władcę Pierścieni czy Jurassic World.

Sprawdź zatem, co dokładnie czeka w tej bajecznej przecenie!

Tanie gry LEGO od 4 zł z groszami. Wersje Steam

3 tytuły, których nie możesz przegapić

LEGO Lord of the Rings – 4,27 zł

Jeśli kochasz trylogię Petera Jacksona i świat J.R.R. Tolkiena, ta gra to absolutny must-have. LEGO Lord of the Rings zabiera nas w podróż przez Śródziemie z masą humoru, dobrze znanymi postaciami i klasyczną rozgrywką opartą na kooperacji. Grę wyróżnia też narracja oparta na oryginalnych dialogach z filmów, co sprawia, że fani od razu poczują się jak w domu.

Rozgrywka łączy natomiast eksplorację, walkę i zagadki środowiskowe, a całość uzupełniają kultowe sceny z filmów… w klockowej odsłonie. I choć gra ma już swoje lata, nadal oferuje świetną zabawę – szczególnie w trybie dla dwóch graczy na jednym ekranie. Za niecałe 5 złotych? Grzech nie wziąć.

LEGO Harry Potter: Years 1–4 – 4,74 zł

Zaczynasz jako świeżo przyjęty do Hogwartu uczeń i przemierzasz kolejne lata przygód znanych z książek i filmów. Ta część obejmuje cztery pierwsze tomy przygód Harry’ego Pottera, zamieniając je w lekki, zabawny i bardzo grywalny klockowy świat. Gra idealnie łączy fanserwis z solidną dawką gameplayu, więc na pewno się nie zawiedziecie.

To jedna z najlepiej ocenianych gier LEGO – i nie bez powodu. Pełna sekretów, zaklęć, mikstur i świetnych poziomów, które idealnie odwzorowują filmowe sceny. Do tego kooperacja z drugim graczem daje mnóstwo frajdy, niezależnie od wieku. Na promocji? Prawdziwa magia.

LEGO Marvel Super Heroes – 8,32 zł

Zanim powstał hit z 2018 roku (Marvel’s Spider-Man), to właśnie LEGO Marvel Super Heroes dawało fanom szansę wcielić się w Iron Mana, Thora, Spider-Mana, Hulka i dziesiątki innych postaci. W grze znajdziesz otwarty świat Nowego Jorku, który eksplorujesz w przerwach między misjami.

Fabuła, choć lekka i humorystyczna, zaskakuje ilością akcji. Każdy bohater ma unikalne zdolności, a kombinacje postaci w misjach są świetnie przemyślane. Tytuł do dziś uważany jest za jedną z najlepszych LEGO-gier w historii. Teraz kosztuje mniej niż paczka chipsów i daje dziesiątki godzin rozrywki.

Jeśli masz konto na Steam i chcesz rozbudować swoją bibliotekę o gry, które oferują humor, kooperację i klimat kultowych uniwersów, to ta promocja to złoto. Większość tytułów kosztuje mniej niż kawa na stacji benzynowej, a zapewniają godziny wciągającej zabawy – solo lub w duecie.

Źródło: Instant Gaming