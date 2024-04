Reklamy w trakcie pauzy w grach. Oprogramowanie już powstaje

Do tej pory różnego rodzaju urządzenia czy oprogramowanie firmy Roku pozwalało już na “wykorzystanie” czasu, w którym widz bezpośrednio nie ogląda telewizji. Marketingowe zapędy można zobaczyć m.in. na ich wygaszaczach ekranu.

Roku chce reklam w trakcie grania

Urządzenia i rozwiązania technologiczne Roku nie są zbyt popularne w Polsce. Głównie dlatego, że platforma oficjalnie nie wspiera naszego kraju. Za granicą jednak wielu fanów domowej kinowej rozrywki i seriali korzysta z odtwarzaczy multimedialnych, przystawek czy oprogramowania. Jak do tej pory pomysły firmy w zakresie wyświetlania reklam dotyczyły m.in. wyświetlania ich tuż obok wygaszacza ekranu urządzenia. Problem w tym, że gracze łatwo obchodzą to rozwiązanie.

Wystarczy bowiem podpiąć pod port HDMI konsolę, a wygaszacza ekranu i reklam tym samym nie będzie. Jak informuje Lowpass, wkrótce ma się to zmienić. Korporacja złożyła bowiem patent na nową metodę “obejścia” portu HDMI i przejęcia go, gdy oprogramowanie Roku TV wykryje, że gracze zapauzowali grę i poszli choćby zrobić sobie herbatę. W ten sposób firma chce “dorzucić” do sprzętu zewnętrznych producentów swoje własne reklamy.

Patent opisuje sytuację, w której użytkownik gra w grę wideo i naciska pauzę, aby sprawdzić telefon lub coś zjeść. Wtedy oprogramowanie wykryje, że użytkownik wstrzymał zawartość i wyświetli odpowiednią reklamę, póki ten nie “odpauzuje” rozgrywki. Przy czym nie chodzi tu wyłącznie o proste wrzucanie reklam na ekran. Pomysł firmy ma dość wyraźnie szpiegować użytkownika. Technologia miałaby m.in. skanować źródła dźwięku HDMI czy liczbę przetwarzanych klatek, dzięki czemu reklama doskonale miałaby wiedzieć, że już może się pojawić, bo gracz faktycznie zapauzował daną grę.

Wszystkie poczynania graczy miałyby również być skanowane. To bowiem od tego zależeć ma zawartość przedstawianych reklam. Macie PlayStation? No to możecie liczyć na reklamy związane właśnie z tą firmą lub jej klientami. Na ten moment rozwiązanie to jedynie pomysł i patent. Nie wiemy, czy faktycznie może doczekać się wykorzystania.

Źródło: Lowpass