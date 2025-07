PS6 ma “przesunąć granice grafiki” na konsolach

Wygląda na to, że PlayStation 6 ma zamiar nie tylko przeskoczyć konkurencję, ale też zmienić zasady gry. Sony ogłosiło nowe partnerstwo z AMD, skupione na ambitnym projekcie o nazwie Project Amethyst. Celem jest jedno: wycisnąć z grafiki i wydajności jeszcze więcej dzięki zaawansowanemu uczeniu maszynowemu.

PS6 z AI na pełnych obrotach

Za kulisami trwają intensywne prace. Architekt PS6 Mark Cerny spotkał się z szefem AMD Jackiem Huynhem, a efektem ich współpracy ma być architektura konsoli zoptymalizowana pod kątem obciążeń związanych z AI. Ale to nie wszystko! Plan zakłada też rozwijanie wysokiej jakości sieci neuronowych, które mają dosłownie przesunąć granice tego, co dziś jest możliwe w czasie rzeczywistym na konsolach.

Już teraz PS5 Pro pokazało, że Sony potrafi wykorzystać sztuczną inteligencję do poprawy obrazu dzięki PSSR, rozwiązaniu pozwalającemu na lepszą jakość bez pożerania mocy. Kolejnym krokiem ma być rozwój FSR Redstone od AMD z funkcjami Frame Generation i Ray Regeneration opartymi w pełni na AI. Działa to trochę jak magia: lepszy obraz, więcej klatek, mniejsze zużycie sprzętu.

W praktyce oznacza to, że PS6 może nie potrzebować ogromnych surowych mocy obliczeniowych, by dostarczyć spektakularny efekt wizualny. Inteligentne skalowanie, dynamiczne generowanie klatek i adaptacyjne oświetlenie to tylko część tego, co ma się pojawić. Co ciekawe, według wielu przecieków, technologia ta będzie też kluczowa w nowym handheldzie PlayStation, który rzekomo ma obsługiwać gry z PS5.

Choć Sony oficjalnie nie pokazało jeszcze konsoli nowej generacji, nie ma wątpliwości, że PS6 jest już mocno zaawansowane. A skoro już teraz rozmawiamy o neuronowych silnikach graficznych i AI wspomagającym rozgrywkę, to można się spodziewać naprawdę dużych zmian.

Źródło: PushSquare