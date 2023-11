Rockstar Games i wielkie zmiany przed premierą GTA VI. To „koniec pewnej ery”

Gracze z pewnością znają Rockstar Social Club, czyli platformę łączącą użytkowników wszystkich gier tego producenta. To wirtualny serwis społecznościowy skupiony wokół gier Rockstara. To tam fani mogli łączyć się w grupy do GTA Online czy szukać znajomych w RDR2. Dzielili się chętnie swoimi osiągnięciami, screenami, przygodami i wszystkim innym, czym tylko pochwalić się można.

Koniec Rockstar Games Social Club?

Platforma ta jednak nigdy nie cieszyła się szczególnym uznaniem, pomijając największych entuzjastów funkcji społecznościowych. Rockstar może i wpadł na dobry pomysł, ale do właściwej rozgrywki Social Club zasadniczo nie był aż tak potrzebny. Mimo wszystko platforma funkcjonuje od lat. Teraz pojawiły się domysły, że zbliża się jej koniec, a przynajmniej w takiej formie.

Internauta Ben podzielił się ciekawym odkryciem w zmianach związanych ze stronami internetowymi Rockstar Games.

Wygląda na to, że Rockstar przygotowuje się do zamknięcia Social Club i uruchomienia nowej platformy. Dzisiejsze zmiany na stronach internetowych Rockstar przyniosły nową zmianę w schemacie nazewnictwa Social Club na „Rockstar Games Platform”. Większość wzmianek o Social Club zniknęła całkowicie. Koniec pewnej ery. – pisze Ben na Twitterze

Rest in peace, had a good 15 year run.



April 29, 2008 – November 20, 2023 pic.twitter.com/tjuudjHi4g — Ben (@videotechuk_) November 21, 2023

Warto dodać, że nie do końca wiemy, czy Rockstar chce uśmiercić swój Social Club. Zdaniem internauty, który dokopał się do tych informacji, funkcje społecznościowe nadal tam są, ale zmienić się może wyłącznie nazewnictwo. Mimo wszystko, dla fanów gier tego producenta, może to być wielka zmiana. I to taka, co ciekawe, która potencjalnie pokryć się może z GTA VI.