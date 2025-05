Team Fortress 3 powstaje? Odkryto wzmianki o nowym projekcie Valve

Od miesięcy w sieci krążą przecieki o nieujawnionym tytule, który trafił do narzędzi Source 2 wraz z ostatnią aktualizacją Deadlock. Gracze szybko zauważyli wpis “Tf”, a uznany leaker Tyler McVicker potwierdził, że to nie pozostałość po dawnych wersjach silnika, lecz celowy kod, zwiastujący rozpoczęcie prac nad czymś nowym.

Czyżby Team Fortress 3?

Valve używa wspólnego branchu Source’a 2 dla wszystkich gier, dlatego nowe funkcje w jednym projekcie pojawiają się też w innych. Aby jednak narzędzia wiedziały, czy podgryzać kod dla Counter-Strike’a, Deadlock czy właśnie czegoś nowego, deweloperzy wprowadzają specjalne presety – takie jak Citadel (Deadlock) czy HLX (Half-Life 3). Wykrycie “Tf” w plikach ResourceCompilerDLL sugeruje, że Valve utworzyło dedykowany profil dla zespołu pracującego nad tym projektem.

Kolejna wskazówka to format pliku – “Tf” pojawił się w nowszej wersji niż Project Citadel czy CS2, co oznacza, że prace ruszyły dopiero po wstępnym wydaniu Deadlock. Skoro HLX wyewoluował w trzecią część, “Tf” może oznaczać Team Fortress 3 lub zupełnie nową grę związaną z tym uniwersum. Według McVickera to raczej nie będzie port dwójki do Source 2, bo taki projekt powstał już dekadę temu. Dla dataminerów to sygnał, że coś sporo zaawansowanego dzieje się w garażach Valve.

Na horyzoncie jest więc przynajmniej dwustrefowy harmonogram: prace nad Half-Life 3 wciąż trwają, podczas gdy kolejna duża gra kryje się pod nową nazwą kodową. Dopóki Valve nie ogłosi nic oficjalnego, pozostaje nam łączyć kropki. Fani mogą spekulować, czy chodzi o nowego shootera w świecie Team Fortress, czy coś kompletnie nowego. Tak czy inaczej, Valve z pewnością coś “pichci”.

Źródło: Reddit