Zbierasz trofea? Returnal z małą, ale bardzo przydatną aktualizacją

Wyszła aktualizacja do Returnal o numerze 1.4.1, która w większości poprawia kilka krytycznych błędów. Między innymi gracze nie są już narażeni na uszkodzenie zapisu gry, a także mają więcej okazji na zdobycie 3 trofeów.

Na patch notesy ze wspomnianeego update’u natrafiliśmy w jednym z artykułów popularnego serwisu Push Square. Fani Returnala otrzymali do swojej gry może nienajwiększą listę poprawek, ale na pewno pełną samych przydatnych. Poniżej możecie zobaczyć, co deweloperzy poprawili w produkcji.

Lista zmian wprowadzonych w aktualizacji Returnal o numerze 1.4.1:

Platyna: Trofea „Atropian Survival”, „Welcome Home” i „Sins of the Mother” można teraz odblokować poprzez ponowne rozegranie zakończenia trzeciego aktu.

Codzienne wyzwanie: Naprawiono rzadki problem, w wyniku którego gracze mogli nie być w stanie ukończyć codziennego wyzwania w Fractured Wastes.

Codzienne wyzwanie: Naprawiono sporadyczny problem z nieprawidłowym tarłem łupów w Codziennym wyzwaniu.

Naprawiono problem, który w rzadkich okolicznościach mógł spowodować uszkodzenie zapisu gry.

Naprawiono sporadyczny problem wizualny podczas skanowania nowych przedmiotów.

Jak widać, twórcy Returnal i tym razem się postarali. Cieszy fakt, że teraz wspomniane trofki możemy zdobyć, wracając do wcześniejszego etapu gry, dlatego fani platynowania na PlayStation mają dodatkowy powód, by wrócić do produkcji. Skoro o twórcach tej gry mowa, dziś mieliśmy jeszcze jedną okazję o nich pisać. Okazuje się, że ich studio rozchwytywali giganci z całego świata, ale ostatecznie wygrało Sony.