Twórcy gier wideo z pierwszym Oscarem w historii

Respawn Entertainment i Oculus Studios zdobyły Oscara za dokument Colette. Twórcy Medal of Honor: Above and Beyond zostali wyróżnieni prestiżową nagrodą filmową.

W nocy z 25 na 26 kwietnia miało miejsce rozdanie Oscarów. Nie obyło się bez paru zaskoczeń, ale jedno z nich szczególnie mocno ucieszy graczy. Statuetki doczekali się pierwsi twórcy gier wideo w historii całej gali.

Mowa o dokumencie Colette, który mogliśmy obejrzeć w Medal of Honor: Above and Beyond. Produkcja autorstwa Respawn Entertainment i Oculus Studio miała wiele błędów, ale dało się w niej odblokować kilka filmów traktujących o historii II wojny światowej. Nie nagrodzono więc gry samej w sobie, ale rzeczony dokument.

Niemniej nagroda powędrowała do Respawn i Oculus, czyli bądź co bądź twórców gier wideo. To pierwszy taki przypadek w historii i oba studia mogą być z siebie bardzo dumne. Colette zebrało bardzo pozytywny odbiór i Oscar jest swoistym uhonorowaniem ciężkiej pracy zespołów.

Krótki, bo jedynie 25-minutowy, film śledzi losy weteranki II wojny światowej, która należała do francuskiego ruchu oporu. Kobieta decyduje się pierwszy raz od ponad 70 lat odwiedzić obóz koncentracyjny, w którym miało miejsce przykre zdarzenie z udziałem jej brata. Powstrzymam się od spojlerów, jeśli chcecie sprawdzić film na własnej skórze, jest to możliwe bez większych komplikacji.

Aby obejrzeć Colette nie musimy mieć gry. Film jest dostępny za darmo online. Oscarowy dokument od Respawn możecie obejrzeć w tym miejscu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.