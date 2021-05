Lady Dimitrescu stawi czoło Nemesis w RE3 dzięki tej modyfikacji

Jeśli polubiliście Lady Dimitrescu z Resident Evil Village, powstała już modyfikacja, która pozwoli Wam dodać wielką wampirzycę do RE3. Co ciekawe, mod zamienia ją z Jill Valentine, a nie Nemesis.

Najnowsza odsłona Resident Evil wreszcie zadebiutowała i przyjęła się dobrze wśród graczy. Tytuł chwalą również recenzenci i trzeba przyznać, że Capcom strzelił w dziesiątkę jeśli chodzi o kampanię marketingową.

Wielka wampirzyca, Lady Alcina Dimitrescu, z miejsca stała się ulubienicą fanów serii i podbiła Internet stając się bohaterką setek memów i przeróbek. Bez wątpienia jest ona jednym z czynników, który pomógł grze odnieść wielki sukces.

Co więcej, Dimitrescu zawitała już nawet do innych gier. Moder xRaq przeniósł wampirzycę do remake’u Resident Evil 3 przy pomocy moda. Podmienia on model Jill Valentine na Lady Dimitrescu. W efekcie łotrzyca z Resident Evil Village może zetrzeć się z Nemesis.

Moda możecie pobrać w tym miejscu. Zastosujecie go poprzez narzędzie Fluffy Manager 5000. Wystarczy, że je zainstalujecie i przeniesiecie pliki z modelem Dimitrescu do folderu z modami.

Przy okazji nie sposób nie przyznać, że mod jest naprawdę świetnie wykonany. Lady Dimitrescu zadziwiająco dobrze zamienia Jill Valentine, choć w trakcie rozgrywki można natknąć się na kilka pomniejszych błędów. Dodatkowo pokaźny kapelusz wampirzycy może trochę przeszkadzać w celowaniu. Ostatecznie i tak wygląda to przyzwoicie. Zresztą, zobaczcie sami.

