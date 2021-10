Resident Evil Village dostanie darmowy dodatek

Capcom opublikowało raport finansowy za 2021. Pojawiła się w nim informacja, że do Resident Evil Village trafi bezpłatne DLC.

Po internecie fruwa raport finansowy Capcomu za rok 2021. Dokument nie tylko prezentuje wyniki firmy, ale i zdradza trochę jej planów na przyszłość. W raporcie pojawiła się wzmianka o darmowym DLC do horroru.

Na stronie 48 twórcy RE napisali, że będą przypatrywać się gamingowym trendom i preferencjom graczy i zbudują model biznesowy dla działań online, uwzględniając sytuację związaną z darmowymi DLC do takich produkcji jak Monster Hunter Rise czy Resident Evil Village.

Poza tym, że taka zawartość się ukaże, nie wiemy nic. Trudno więc powiedzieć, o jaki konkretnie rodzaj dodatku chodzi. Daty premiery – choćby zbliżonej – również nie ujawniono. Pozostaje więc czekać, aż Capcom zabierze głos w tej sprawie.

Resident Evil Village zadebiutowało w maju 2020. Horror z dużą Lady Dimitrescu przypadł do gustu fanom serii i zebrał bardzo dobre noty. Nic więc dziwnego, że ósma część RE sprzedaje się tak dobrze – niedawno Capcom ujawniło, że do sklepów na całym świecie trafiło do tej pory aż pięć milionów egzemplarzy gry. Jeśli wciąż zastanawiacie się nad zakupem, to być może przekona Was nasza recenzja – nasz redaktor ocenił tytuł na 4,5.