Studio Bungie ogłosiło, że zamierza znacznie się rozwinąć. Destiny 2 nadal jest wspierane, ale w przygotowaniu jest też zupełnie nowa marka.

Bungie stale rozwija swoją markę Destiny. Na łamach naszego portalu mogliście niedawno przeczytać recenzję najnowszego dodatku. Nie zanosi się, aby D2 miało szybko zakończyć swoją karierę.

Bungie jednak nie zamierza poprzestawać na swoim aktualnym dziele i marce Destiny. Studio ma bardzo daleko idące plany.

Destiny 2 to dopiero początek

Bungie planuje w najbliższym czasie rozbudować swoje centralne biuro. Po zakończeniu prac jesienią 2022 roku, będzie ono miało powierzchnię prawie 20 kilometrów kwadratowych. Aktualnie całe studio zajmuje „jedynie” 7 kilometrów kwadratowych.

Dodatkowo w 2022 roku zostanie otwarte pierwsze międzynarodowe biuro Bungie w Amsterdamie. Będzie ono odpowiedzialne za marketing i dystrybucję gier firmy.

Na zwiększeniu powierzchni pracy się jednak nie skończy.

Oprócz budowania najnowocześniejszych obiektów wspierających wzrost i rozwój utalentowanych pracowników, jednym z głównych czynników stymulujących ekspansję Bungie jest zwiększenie zaangażowania w długoterminowy rozwój Destiny 2, opowiadanie nowych historii w Destiny Universe i tworzenie zupełnie nowych światów w jeszcze niezapowiedzianych IP. – czytamy na stronie Bungie

Producent potwierdza tym samy, że pracuje nad zupełnie nowymi markami. Destiny to bardzo popularne dzieło, ale Bungie najwyraźniej nie chce być przysłowiową gwiazdą jednej piosenki.

Studio zapowiada, że wkrótce rozpocznie szeroko zakrojony nabór nowych pracowników. Przy okazji miało miejsce kilka sporych zmian w strukturach zespołu. Zatrudniono kilku weteranów branży, którzy zadbają o jakość najnowszych produkcji.

Nowe gry nadchodzą, ale Destiny 2 wciąż będzie się rozwijać

Wspominany na początku dodatek Poza Światłem to pierwsza z trzech zapowiedzianych ekspansji, które trafiły i dopiero trafią do D2 w niedalekiej przyszłości. Gra ma rozwijać się dalej i nic nie wskazuje na to, aby trójka miała zostać wkrótce zapowiedziana.

Co ciekawe, o nowych tytułach Bungie mówi się już od dłuższego czasu. Zespół pracuje od trzech lat nad tajemniczym projektem i najpewniej jest to element nieznanej jeszcze, zupełnie nowej marki. Wcześniejsze ogłoszenia firmy wskazują, że do 2025 roku mamy zobaczyć kilka różnych IP od Bungie.

Ogromne plany na rozwój studia brzmią bardzo zachęcająco. Twórcy pierwszych odsłon Halo wyrośli na prawdziwego giganta branży i ciężko będzie ich zatrzymać. Mam tylko nadzieję, że kolejne gry Bungie nie będą tylko looter-shooterami. To studio stać na zdecydowanie większą różnorodność.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.