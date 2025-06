Resident Evil 2 Remake za darmo w Amazonie. Macie mało czasu na ogranie

Jeśli jeszcze nie grałeś w Resident Evil 2 Remake, to teraz masz świetną okazję, by nadrobić ten survival horror bez wydawania ani złotówki. Amazon Prime udostępnia grę w ramach swojej usługi chmurowej Luna i to całkowicie za darmo dla wszystkich subskrybentów. Jest jednak haczyk: oferta potrwa tylko do 13 lipca 2025 do godziny 08:59.

Resident Evil 2 Remake w Amazon Luna

Capcom przebudował Resident Evil 2 od zera, tworząc doświadczenie, które łączy klasykę z nowoczesnością. Gra korzysta z RE Engine, tego samego, który napędza m.in. Resident Evil Village, oferując realistyczną grafikę, porządny system sterowania i świetny klimat. Kamera zza ramienia, lepsze animacje, dynamiczne oświetlenie i dźwięk przestrzenny sprawiają, że powrót do Raccoon City przyprawia o ciarki na plecach.

Wcielasz się w Leona S. Kennedy’ego, początkującego policjanta, oraz Claire Redfield , studentkę szukającą zaginionego brata. Dwie osobne kampanie, pełne eksploracji, zagadek i konfrontacji z przerażającymi mutantami, tworzą opowieść, którą trudno zapomnieć. To survival horror w najbardziej klasycznym wydaniu, ale ubrany w nowoczesne szaty.

Amazon udostępnia grę przez usługę Luna. Oznacza to, że nie musisz jej pobierać, ani mieć mocnego komputera czy konsoli. Wystarczy przeglądarka i stabilne połączenie internetowe. Wymagana jest tylko aktywna subskrypcja Prime. Oferta potrwa przez niecały miesiąc, więc warto się pośpieszyć. Resident Evil 2 Remake to nie tylko uczta dla fanów gatunku, ale też świetny punkt startowy, jeśli dopiero poznajesz tę kultową serię. Warto pamiętać o innych korzyściach wynikających z Amazon Prime Gaming. Ostatnio usługa zaserwowała mnóstwo darmowych gier!

Źródło: Amazon Luna