Wielka niespodzianka Amazon Prime Gaming. Hiciory jako bonusowe gry za darmo

To było do przewidzenia – Amazon Prime Gaming przygotowało kilka niespodzianek dla subskrybentów. Oferta na czerwiec była przecież wyjątkowo słaba .

Amazon nie czeka do samego Prime Day i już teraz rozdaje sześć świetnych gier komputerowych za darmo w ramach usługi Prime Gaming. Wszyscy subskrybenci Amazon Prime mogą je odebrać od 17 czerwca aż do 7 lipca 2025. Zestaw obejmuje klasyki, remastery oraz nieco świeższe perełki, i to bez żadnych dodatkowych kosztów.

Amazon Prime Gaming czerwiec 2025 – bonusowe gry z okazji Prime Day:

Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Tomb Raider I-III Remastered [GOG]

[GOG] Saints Row 2 [GOG]

[GOG] TOEM [GOG]

[GOG] Saints Row IV: Re-Elected [GOG]

[GOG] STAR WARS: Rebellion [GOG]

Tegoroczny Prime Day oficjalnie odbędzie się w dniach 8–11 lipca, ale już od połowy czerwca trwa przedpremierowe świętowanie z bonusową pulą gier. Prime Gaming dorzuca aż sześć tytułów do wcześniejszej oferty z czerwca, wszystko do zatrzymania na zawsze. Gry można odebrać poprzez Amazon Games App lub jako kody GOG, w zależności od tytułu. Większość z nich da się także odpalić na platformie Luna w wybranych regionach, jeśli połączy się konta.

W darmowym zestawie znajdziesz między innymi Saints Row IV: Re-Elected oraz Saints Row 2. To totalne szaleństwo w otwartym świecie z humorem i supermocami w pakiecie. Do tego dochodzi Tomb Raider I-III Remastered, kompletna edycja z dodatkami, odświeżona graficznie i gotowa na współczesne platformy.

W zestawie nie zabrakło też TOEM, czyli uroczego indyczka z ręcznie rysowaną grafiką, w którym eksplorujesz świat jako młody fotograf. Fani sci-fi docenią klasyczną strategię STAR WARS: Rebellion, a miłośnicy roguelike’ów mogą wsiąknąć w Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition od Amplitude Studios.

Wszystkie gry będą dostępne do odebrania od 17 czerwca, od godziny 18:00 czasu polskiego. Warto dodać, że to dopiero rozgrzewka. Amazon zapowiada więcej niespodzianek i okazji na same dni Prime Day, więc to dobry moment, by zerknąć na ofertę Prime Gaming i skorzystać z bonusów.

Źródło: Prime Gaming