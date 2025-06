Amazon Prime Gaming na czerwiec 2025. Skromniejsza oferta darmowych gier

Start rozdawnictwa dla posiadaczy abonamentu już się odbył, ale główne premiery zaplanowano na połowę miesiąca. Nie jest ich dużo, ale trzeba przyznać, że tragedii również nie ma.

Amazon przyzwyczaił nas do mocnych pakietów z darmowymi grami, ale w czerwcu 2025 postawił na skromniejszą ofertę. Zamiast dwudziestu czy trzydziestu tytułów, użytkownicy Prime Gaming dostaną dziewięć gier. Dwie z nich są już dostępne, a pozostałe będą udostępniane co tydzień. I tak aż do końca miesiąca. Tym razem nie ma wielkich hitów AAA, ale kilka pozycji może przykuć uwagę fanów klasyki i niezależnych projektów.

Od razu można przypisać do konta taktyczne RPG Mordheim: City of the Damned oraz przygodówkę The Abandoned Planet z licznymi łamigłówkami. Niedługo później, 12 czerwca, pojawią się kolejne dwie gry, czyli kolejowa strategia Station to Station oraz kooperacyjna łamigłówka Death Squared. W drugiej połowie czerwca dołączą: Dark Envoy, steampunkowe RPG od polskiego studia, klasyczne FATE: Undiscovered Realms oraz Thief: Deadly Shadows, dobrze znana gra skradankowa. Zestaw domykają Jupiter Hell i Gallery of Things: Reveries.

Prime Gaming na czerwiec 2025

Już dostępne: Mordheim: City of the Damned (GOG) The Abandoned Planet (Amazon Games App)

12 czerwca: Station to Station (Amazon Games App) Death Squared (GOG)

19 czerwca: Dark Envoy (GOG) FATE: Undiscovered Realms (GOG)

26 czerwca: Thief: Deadly Shadows (GOG) Jupiter Hell (GOG) Gallery of Things: Reveries (Legacy Games Code)



To jednak nie wszystko, bo do katalogu usługi Amazon Luna wpadły również nowe gry do streamowania. W czerwcu 2025 użytkownicy Luny mogą ograć m.in. Batman: Arkham Knight, LEGO Marvel Super Heroes 2, Tiny Tina’s Wonderlands czy Resident Evil 2. Zestaw obejmuje także tytuły dla dzieci i klasyki z SEGA Mega Drive.

Źródło: PrimeGaming.blog