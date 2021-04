Remaster Call of Duty MW2 Multiplayer zamiast nowego CoD-a? Wiele na to wskazuje

Możliwe, że otrzymamy remaster Call of Duty MW2 Multiplayer zamiast zupełnie nowej odsłony serii. W sieci pojawiają się ciekawe wieści.

Od paru tygodni w sieci pojawiają się niepokojące doniesienia na temat tegorocznej odsłony Call of Duty. Nowy CoD rzekomo jest w dość kiepskim stanie i nawet Activision póki co wstrzymuje się z zapowiedzią. Co więcej, niektórzy twierdzą, że w tym roku nie doczekamy się nowej odsłony. Co ciekawe, jest to coraz bardziej prawdopodobne, ale cała sprawa może mieć drugie dno.

Na forum 4Chan pojawiła się wieść mówiąca, że w tym roku otrzymamy remaster multiplayer’a Call of Duty MW2 zamiast nowej gry z serii. Co więcej, CoD MW z 2019 roku i Black Ops Cold War miałyby otrzymać sporo nowej zawartości. 4Chan nie jest dobrym źródłem takich informacji, ale możliwe, że sam wydawca niejako je potwierdził.

Jeden z użytkowników Twittera wrzucił zrzut ekranu wpisu z 4Chana na serwer Discord, a jego wpis rzekomo został chwilę później zablokowany przez Activision. Na potwierdzenie zdarzenia podrzucił zrzut ekranu z mailem od Discorda. Gdyby informacja była fałszywa, Activision by jej nie blokowało. Wiadomość wygląda autentycznie, aczkolwiek może być fałszywką. Na ten moment nie da się tego zweryfikować.

Niemniej udostępnienie remastera multi do MW2 zamiast nowej odsłony serii brzmi całkiem sensownie. Dwie poprzednie odsłony cyklu nadal są szalenie popularne, a remaster MW2 dotyczył tylko kampanii. Wypuszczenie odświeżonego multika zamiast niedopracowanego CoD 2021 byłoby ciekawym i bezpiecznym rozwiązaniem.

Nadal są to jednak tylko plotki i do powyższych wieści należy podchodzić z dystansem. Konkrety odnośnie tegorocznego CoD-a poznamy niebawem.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.