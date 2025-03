Nowa gra za darmo na Steam. Gratka dla fanów soulslike

Jeżeli należysz do fanów wymagających gier akcji w stylu soulslike, mamy coś, co prawdopodobnie Ci się spodoba. Na platformie Steam pojawiła się dziś nowa produkcja, która kładzie dość spory nacisk na walkę mieczem oraz precyzyjne parowanie ciosów. Tytuł został udostępniony całkowicie za darmo.

Gra za darmo na Steam. Zagraj w Remanence

Remanence to pierwszoosobowa gra utrzymana w konwencji wspomnianego gatunku. Produkcję stworzono jako projekt edukacyjny, którym zajęli się studenci DigiPen Institute of Technology. Przenosimy się do świata zniszczonego przez cybernetyczny kult, który wykorzystał nanomaszyny do doprowadzenia ludzkości na skraj upadku. Główny bohater postanawia więc stanąć do walki przeciwko maszynom.

Gracze muszą tutaj wykazać się szybkim refleksem, umiejętnością parowania ataków i wyprowadzania skutecznego kontrataku, aby przetrwać w starciach z wymagającymi przeciwnikami. Ponadto gra oferuje zróżnicowany bestiariusz wrogów. Znajdziemy zarówno zwinne i szybkie maszyny, jak i ciężkozbrojnych kolosów, a także kilka epickich starć z bossami. Twórcy podkreślają, że system walki nagradza precyzję i strategiczne podejście.

W międzyczasie przypominamy, że również na Steam (a także na platformie GOG) możecie odbierać całkowicie za darmo oryginalną wersję gry Amerzone: The Explorer’s Legacy. Udostępniono ją z okazji zbliżającej się premiery gruntownego remake’u. Więcej szczegółów znajdziecie w naszej osobnej wiadomości.

Źródło: Steam