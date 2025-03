Flight Simulator 2025 to zwykłe oszustwo. Fani rozczarowani

Posiadacze konsol PlayStation ucieszyli się, gdy w sklepie pojawiła się gra Flight Simulator 2025. Jest to jednak zwykłe oszustwo.

Użytkownicy konsol PlayStation spotkali się ze sporym i dość bolesnym rozczarowaniem. W internetowym sklepie PlayStation Store pojawiła się bowiem nowa gra z serii Microsoft Flight Simulator, przez co niektórzy fani Sony byli już skłonni otwierać szampana. Szybko jednak okazało się, że mamy tutaj do czynienia z najzwyklejszym w świecie oszustwem. Japońska korporacja zdaje się natomiast nic z tym nie robić.

Flight Simulator 2025 na PlayStation? To zwykłe oszustwo

Informacja o potencjalnej nowej odsłonie Microsoft Flight Simulator w wydaniu na konsole PlayStation pojawiła się pierwotnie na forum Reddit. Dwa dni temu na r/GamingLeaksAndRumours użytkownik o pseudonimie CreativeRaspberry314 opublikował domniemaną listę trofeów gry w wersji na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Teraz jednak okazuje się, że odkryta strona produkcji w PlayStation Store nie jest w żadnym stopniu powiązana z Microsoft Flight Simulator od Microsoftu.

Społeczność szybko zorientowała się, że jest to tzw. shovelware. To niskiej jakości tytuł stworzony wyłącznie w celu zarobienia na naiwności graczy. Gra została opublikowana przez firmę Grizzly Games Limited. Jak ustalił serwis Eurogamer, nie ma ona związku z niezależnym deweloperem Grizzly Games, czyli twórcami Thronefall, Islanders i Superflight. Co więcej, logo oraz nazwa studia wykorzystano nielegalnie.

Deweloperzy Grizzly Games opublikowali oświadczenie, w którym odcięli się od Flight Simulator 2025 i podkreślili, że firma wykorzystująca ich nazwę działa wbrew ich wartościom. Niestety, jako dwuosobowy zespół mają ograniczone zasoby prawne, by walczyć z takimi przypadkami. PlayStation już w 2022 roku zapowiedziało walkę ze spamowymi tytułami, które nie wnoszą żadnej wartości, a jedynie zaśmiecają sklep. Mimo to shovelware nadal trafia na PlayStation Store i inne platformy cyfrowe, co budzi frustrację graczy.

