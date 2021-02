Powstaje remake Far Cry. Fan wpadł na genialny pomysł, możecie pobrać

Remake Far Cry powstaje i wygląda bardzo intrygująco. Pewien fan postanowił nieco odnowić kultową strzelankę przy pomocy innej gry.

Mam nieodparte wrażenie, że twórcy gier trochę źle podchodzą do remasterów. Sporo produkcji otrzymujących odświeżone wydania to stosunkowo nowe gry. Wiele klasycznych (i nadal dobrych) tytułów wciąż straszy nas przestarzałą oprawą lub kiepską współpracą z nowymi systemami.

Oczywiście gracze to chytre bestie i jeśli nie możemy czegoś dostać od twórców, to zapewni nam to zdolny moder. Za przykład może tu posłużyć opisywany przez nas niedawno Tomb Raider 2 w nowym wydaniu. Tak jest również w przypadku remake’u Far Cry’a tworzonego przez jednego z fanów gry.

Remake Far Cry w formie moda do Crysisa

Moder posługujący się pseudonimem Flowgroower pracuje nad projektem FarCrysis X. To modyfikacja do pierwszego Crysisa, która docelowo ma przenieść do produkcji całe Far Cry. Plany są więc bardzo ambitne, ale możliwe do zrealizowania. Wystarczy tylko sporo cierpliwości i samozaparcia.

Poniżej możecie zobaczyć krótki materiał prezentujący przelot nad pierwszym poziomem z FC. Jakość nagrania nie jest idealna, ale widać znaczną poprawę względem oryginału. Przydałoby się nieco poprawić kolory i system celowania, ale i tak prezentuje się to bardzo ciekawie.

Modyfikacja zawiera specjalne przygotowane bronie, przeciwników, pojazdy i modele. Dodatkowo twórca pokusił się o wprowadzenie paru nowości. Całość została jednak przystosowana tak, aby w kwestii rozgrywki przypominać oryginalne Far Cry.

FarCrysis X jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju i nie zostanie prędko ukończony w pełnej formie. Przeniesienie całej gry to jednak sporo roboty i jednej osobie może to zając naprawdę sporo czasu. Warto wspomnieć, że Flowgroower rozwija przy okazji modyfikację Back To Hell, która powstaje (zapewne ze sporymi przerwami) od ponad 9 lat. To właśnie Back To Hell pochłania większość wolnego czasu twórcy.

Pomimo wczesnej wersji FarCrysis X i tak wygląda bardzo dobrze. Stareńki Far Cry zasłużył na większe odświeżenie, gdyż to nadal bardzo przyjemna strzelanka. Kto wie, może Crytek zdecyduje się kiedyś na przywrócenie grze dawnej świetności. Tylko błagam, niech nie pali naszych komputerów jak remaster Crysisa.

Możecie pobrać wersję demonstracyjną FarCrysis X wraz z kodem źródłowym w tym miejscu. Autor twierdzi, że opublikowany fragment jest w pełni grywalny, ale nie wiemy jak dużo treści z gry zawiera. Jeśli jednak tęsknicie za Far Cry i chcecie odświeżyć sobie pierwszą część w nowszym, znacznie ładniejszym wydaniu, to zdecydowanie warto spróbować.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.