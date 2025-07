Ten mod do Red Dead Redemption 2 sprawia, że każdy strzał ma znaczenie

Za projektem stoi Starkweather43, który przekształcił swój oryginalny mod Ped Damage Overhaul w coś znacznie większego. W nowej wersji postrzeleni NPC reagują bardziej realistycznie. Kuleją, osuwają się na ziemię, chwytają za rany, wyją z bólu. Ich celność spada, a nawet sposób, w jaki trzymają broń, zmienia się w zależności od urazów. W jednej chwili potężny napastnik może zamienić się w rannego, desperacko walczącego człowieka, który po prostu nie chce umrzeć. I to działa — nie tylko na emocje, ale i na styl gry.

Dodatek rozszerza też fizykę i dźwięk śmierci. Zapomnij o powtarzających się krzykach — teraz każda scena końcowa ma swój unikalny klimat. Mod dodaje setki nowych efektów audio: od gulgoczących jęków po desperackie okrzyki bólu. Ale najlepsze jest to, że NPC nie zawsze chcą walczyć do końca. Czasami, po rozbrojeniu, spróbują uciec. Inni padną na kolana i błagają o litość. A niektórych ogarnie desperacja — udają, że się poddają, tylko po to, by sięgnąć po broń, gdy odwrócisz wzrok.

Strzelaniny przestają być tylko mechaniką, stają się wydarzeniem. Broń działa inaczej w zależności od jej stanu i amunicji. Możesz wytrącić rewolwer z rąk szeryfa albo sprawić, że ranny bandyta nie trafi już żadnego strzału. Każda sytuacja rozwija się inaczej, bo każdy przeciwnik ma nieco inną osobowość i reaguje po swojemu. To sprawia, że nawet znane scenariusze (obława, zasadzka, rabunek), nagle zyskują świeżość.

Mod pobierzecie tutaj.

Jeśli myślałeś o powrocie do Red Dead Redemption 2, ten mod to najlepszy pretekst, by znów założyć kapelusz i ruszyć w drogę. To nie tylko techniczna poprawka, ale emocjonalne uzupełnienie świata gry — coś, co sprawia, że każde spotkanie z wrogiem budzi napięcie, a nie tylko odruchowe sięgnięcie po rewolwer. I choć to tylko jedna z wielu dostępnych modyfikacji, Ped Damage Overhaul: Reloaded udowadnia, że modderzy potrafią dodać do RDR2 coś, czego nie odważyło się dodać nawet Rockstar: brutalną, ludzką stronę przemocy.

Źródło: dsogaming.com