Strona remake’u Dead Space kryje genialną ciekawostkę dla fanów

Remake Dead Space zapowiada się dobrze, a twórcy ponownie sugerują, że rozumieją potrzeby fanów. Strona gry zawiera świetną ciekawostkę.

Marka Dead Space powraca z martwych i EA Motive dba, aby odświeżony oryginał zdał egzamin. Przy produkcji gry pomagają fani serii i wiemy już, że twórcy nie idą na łatwiznę. To pełnoprawny remake, który ma przywrócić kultowemu już horrorowi dawny blask.

EA Motive postanowiło też ukryć świetną ciekawostką na stronie gry. Jeśli przyjrzycie się uważnie, zauważycie, że USG Ishimura emituje sygnał będący też przy okazji kodem Morse’a. Jak już się zapewne domyślacie, nie ma tam przypadkowej wiadomości. Gracz z forum Reddit odszyfrował jej treść. Tajemnicza wiadomość to „Make Us Whole”. Jeśli jesteście fanami serii, zapewne doskonale kojarzycie ten cytat. Jeśli nie, już spieszę z pomocą. Miejcie tylko na uwadze, że poniżej znajdziecie spoilery.

Cytat ten przewija się przez praktycznie wszystkie odsłony serii. W dużym uproszczeniu, nawiązuje on do skutków działania starożytnego artefaktu, który wywołuje halucynacje u osób będących pod jego wpływem. Pierwotnie zakładano, że „Make us whole” może mieć wiele znaczeń. Prawda wyszła na jaw przy okazji premiery Dead Space 3, które ujawniło, że jest to sygnał pochodzący z „księżyca” Nekromorfów.

Ciekawostka ta jest swoistym pokazaniem, że EA Motive rozumie fanów i remake Dead Space nie jest tworzony tylko dla osób niezaznajomionych serią. To niewielki, ale bardzo miły gest.