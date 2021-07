EA przezorne. Remake Dead Space jest „współtworzony” przez fanów serii

EA motive tworzy remake Dead Space wraz ze społecznością graczy. Fani oryginalnej produkcji decydują o tym, czy zmiany są dobre i czy nie psują doświadczenia.

Wczoraj ujrzeliśmy bardzo urodziwe odświeżenie Dead Space. Nad grą pracuje EA Motive i wiemy już, że będzie to pełnoprawny remake pierwszej odsłony cyklu. Tworzenie takiego projektu to ogromna odpowiedzialność, bowiem deweloperzy muszą wiernie przenieść starsze rozwiązania na świeższy silnik i posiłkować się nowymi rozwiązaniami przy projektowaniu rozgrywki.

EA Motive postanowiło sięgnąć po pomoc fanów oryginalnego Dead Space. Remake powstaje przy pomocy miłośników marki. Gracze wskazują, które zmiany są dobre, a których należy unikać. Dodatkowo Motive pozostaje w stałym kontakcie ze społecznością.

Nie chcemy się ograniczać i tworzyć własnej bańki (wokół – red. ) gry, którą tworzymy. Dlatego od samego początku staraliśmy się nawiązać kontakt z członkami społeczności, aby stworzyć radę fanów, która byłaby dla nas forum opiniotwórczym. Upewniając się, że jeśli zdecydujemy się na jakąś zmianę, chcemy być w stanie ją wyjaśnić i otrzymać odpowiedź na pytanie: „Nie, co ty robisz? Co ty sobie myślałeś? Psujesz tę grę, dlaczego to zmieniasz.” – powiedział producent gry, Phil Ducharme, w rozmowie z głównym oddziałem IGN

Słuchanie opinii fanów oryginału to chyba najlepsze, co mogło zrobić Motive. Jakby nie patrzeć, DS jest bardzo cenionym horrorem. Remake Dead Space musi jednak przypaść do gustu nie tylko miłośnikom pierwowzoru, ale też graczom, którzy nie mieli styczności z marką. To też ogromne wyzwanie. Jestem ciekaw, czy Motive mu sprosta.