W remake’u Dead Space pojawi się zawartość wycięta z oryginału

Dyrektor kreatywny z EA Motive zasugerował, że do Dead Space Remake trafią elementy, które miały zawitać w pierwowzorze, ale z różnych powodów zostały odrzucone.

Dyrektor kreatywny EA Motive Roman Campos-Oriola rozmawiał z serwisem IGN.com o planach dotyczących reprodukcji horroru z 2008. Wywiad skupił się na tym, co twórcy chcą zostawić, a co zmienić w tytule. Co ciekawe, okazało się, że remake będzie korzystał z zawartości i elementów, które wycięto z oryginalnej wersji.

Zabawne jest to, że w remake’u zobaczycie pewne wersje map, które pierwotnie próbowano zastosować w oryginalnej grze. I tak chociażby w pierwszym rozdziale mamy korytarze, które oni [autorzy DS z 2008] chcieli zaprojektować właśnie w ten sposób, ale później zmienili projekt z powodów m.in. ograniczeń technicznych.

O remake’u Dead Space wiemy już trochę. Jeśli chodzi o fabułę, to zrekonstruowany horror opowie tę samą historię, co pierwowzór. Niemniej twórcy obiecują dodać do historii parę nowych rzeczy. W Dead Space 3 były obecne mikropłatności. W remake’u ich nie będzie.

Natomiast w kwestii technicznej wszystko – tekstury, animacje – EA motive zrobi od podstaw. Tytuł powstanie na silniku Frostbite, który ma dać wspaniałe efekty wizualne przy jednoczesnym zachowaniu specyficznej dla marki oprawy wideo.

W Dead Space Remake pogramy wyłącznie na PC, PS5 i Xboksie Series X/S.