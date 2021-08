Dziś znów zobaczymy remake Dead Space. Wpadnijcie na pokaz

Electronic Arts szykuje graczy na wczesny pokaz swojego horroru. Remake Dead Space zobaczymy dziś na transmisji zespołu EA Motive.

EA ogłaszało, że do premiery odświeżonego Dead Space zostało sporo czasu. Budziło to pewne wątpliwości co do tego, kiedy zobaczymy grę w akcji lub chociażby na nowych materiałach pokroju concept artów czy zrzutów ekranu. Na szczęście nie poczekamy tak długo, jak podejrzewali gracze.

Zespół Motive zaprasza fanów na transmisję, która odbędzie się dziś o godzinie 19:00. Livestream obejrzymy na platformie Twitch.tv, w tym miejscu. Nie wiemy, jak długo potrwa transmisja.

Czego się po niej spodziewać? Według mnie prawie na pewno nie ujrzymy gameplay’u. Deweloperzy zaznaczyli, że stream zafunduje nam wczesne spojrzenie na proces produkcji. Przypuszczam więc, że Motive uraczy nas pojedynczymi ujęciami z silnika gry oraz ewentualnie grafikami koncepcyjnymi. Niewykluczone, że nie zabraknie też rozmów z twórcami gry.

Może nie brzmi to bardzo porywająco, ale i tak warto się stawić. Być może czeka nas niespodzianka i Motive pokaże coś więcej. Jeśli czekacie na remake Dead Space, wpadnijcie na transmisję i oglądajcie z nami pokaz tej produkcji. Jeśli jednak nie możecie akurat oglądać prezentacji, śledźcie nasz dział z newsami. Podzielimy się z Wami każdym ważniejszym ogłoszeniem.