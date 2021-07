Gracze są mądrzejsi dzięki Red Dead Redemption 2. Test wiedzy to wykazał

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jeden z brytyjskich wykładowców poinformował o wynikach badań, według których gracze Red Dead Redemption 2 lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem dzikiej zwierzyny.

Na tę ciekawostkę natrafiliśmy, przeglądając popularną stronę Reddit. SaiRookwood, podający się za nauczyciela biologii z Kornwalii (Wielka Brytania), zwrócił uwagę na fakt, jak bardzo dopracowane jest RDR2 pod kątem oddania rzeczywistości. Jego zdaniem deweloperzy świetnie poradzili sobie z odwzorowaniem zachowania tamtejszych zwierząt, co było podstawą do zbadania wiedzy grających we wspomniany tytuł.

Poprosiliśmy graczy o zidentyfikowanie 15 zwierząt na podstawie zdjęć z prawdziwego świata, z których wszystkie występują w RDR2. Stwierdziliśmy, że osoby, które grały w RDR2, zidentyfikowały średnio 10/15 zwierząt poprawnie, czyli o trzy więcej niż gracze, którzy nigdy w nią nie grali. Stwierdziliśmy również, że wyniki były wyższe u osób, które grały ostatnio, przez więcej godzin lub jeśli grały w Red Dead Online w roli 'Naturalisty'. (…) Wreszcie, zapytaliśmy także o pamiętne doświadczenia uczestników związane z przyrodą w grze oraz o to, czego ich zdaniem nauczyli się o dzikiej przyrodzie grając w nią. Historie były niesamowite i w pewien sposób wyjaśniały, w jaki sposób zanurzenie w świecie gry umożliwiło naukę, która miała miejsce. – informuje SaiRook w swoim poście na Reddit’cie

Mieliście może podobne sytuacje w swoim życiu, kiedy to wiedza z gier wideo pomogła Wam w szkole albo nawet w pracy? Sam niejednokrotnie w czasach szkoły podstawowej zabłysnąłem wiedzą z Minecrafta na lekcjach przyrody. Nie dziwi mnie w takim razie fakt, że do takich produkcji jak właśnie wymieniony Minecraft lub Assassin’s Creed powstają specjalnie wersje/tryby, które skupiają się właśnie na aspekcie edukacyjnym. Red Dead Redemption 2 wychodzi jeszcze o krok dalej w tym temacie, ponieważ naukę przemyca pod postacią questów.

Swoją drogą, słyszeliście może o tym, że do RDR2 w końcu zawita wsparcie dla technologii DLSS?