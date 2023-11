Red Dead Redemption 2 to bez wątpienia jedna z ładniejszych gier ostatnich lat. Co, jednak gdyby podkręcić grafikę w produkcji Rockstara jeszcze bardziej? Jest to oczywiście możliwe, a wszystko za sprawą modyfikacji. Ta pozwala osiągnąć jeszcze lepszy poziom szczegółów i rozdzielczość na poziomie aż 8K. Gra wygląda zjawiskowo!