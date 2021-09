Chcesz Meksyk w Red Dead Redemption 2? Oto obowiązkowa paczka modów

Na Nexus Mods pojawiła się paczka map do Red Dead Redemption 2. Pakiet zawiera w sobie różne stworzone przez fanów mapy Meksyku. Tego, jak wiadomo, zabrakło oficjalnie w grze.

Pierwsza część Red Dead Redemption oferowała olbrzymi świat Dzikiego Zachodu u schyłku ery kowbojów. Część gry rozgrywała się także w Meksyku, który fani od razu pokochali, przede wszystkim za klimat prawdziwych „desperados”. Niestety, w jeszcze bardziej bogatej „dwójce” zabrakło już możliwości zwiedzania tego kraju.

Red Dead Redemption 2 wreszcie z Meksykiem (tak jakby)

Na szczęście społeczność moderów jest wiecznie żywa i wielu z nich zajęło się właśnie przeniesieniem Meksyku do gry. Od premiery wersji PC na Nexus Mods pojawiło się całkiem sporo fanowskich map, czy to w postaci małych miasteczek lub jeszcze mniejszych obozów. Teraz, z okazji przebicia liczby tysiąca modów do RDR2, użytkownik Siemreaper zebrał je wszystkie do jednej paczki.

W środku znajdziemy mody autorstwa innych moderów, które klimatem nawiązują do Meksyku. Oprócz tego znalazło się także miejsce na modyfikację zmieniającą mapę New Austin na Nuevo Paraiso.

Twórca zaznacza jednak, że mody nie są jego autorstwa i skorzystał wyłącznie z tych, na które pozwolenie dostał. Osobno zamieścił również link do profilu AClassySliceOfToast, który wolał, aby mody były pobierane bezpośrednio od niego.

Przypominamy również o innych ciekawych modach do gry. Do tej pory ukazało się wiele fanowskich modyfikacji, dzięki którym tak bogata gra jest jeszcze bogatsza. Możecie na przykład kupić dom albo napadać na banki, kiedy wam się żywnie podoba.