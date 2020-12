Red Dead Online dostępne za bezcen. Rockstar usamodzielnił grę

Red Dead Online jest dostępne do kupienia za śmieszne pieniądze. Rockstar oddzielił moduł multiplayer od kampanii fabularnej Red Dead Redemption 2.

Moduł sieciowy Red Dead Redemption 2 z początku nie zachwycił graczy i do dzisiaj nie cieszy się szaloną popularnością. Rockstar postanowił podjąć dość stanowczy krok i oddzielić Red Dead Online od głównej gry.

W końcu zapowiedzi doszły do skutku i sieciowy, kowbojski sandbox jest już osobną grą. RDO jest dostępne do kupienia na czterech różnych platformach za około 22 złote:

Gra zajmuje około 123 GB miejsca na dysku. Bądźcie na to gotowi.

Cena gry ulegnie podwyższeniu 15 lutego i będzie wynosić około 90 złotych. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w RDO lub próbowaliście namówić do gry swoich znajomych, to teraz macie ku temu doskonałą okazję. Nawet jeśli nie spędzicie z tym tytułem setek godzin, to zdecydowanie jest wart sprawdzenia.

Taki zabieg ma na celu przyciągnąć więcej graczy do sieciowej produkcji i zapewnić Rockstar dodatkowe środki na jej rozwój. Głównym czynnikiem, który odrzuca graczy od Red Dead Online jest malutka ilość treści, która nie pozwala na długie cieszenie się grą. Mimo wszystko nie jest to kiepska gra i jeśli zbierzecie większą grupę znajomych, to będziecie bawić się doskonale… przez jakiś czas.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.