Red Dead Online odcina się od kampanii. Rockstar sprzeda grę osobno

Red Dead Online zmienia się w tańszą, samodzielną produkcję. Rockstar Games ma dla fanów bardzo atrakcyjną ofertę zakupu RDO.

Tryb wieloosobowy do Red Dead Redemption 2 z początku był całkowitą klapą. RDO praktycznie nie miało ciekawej zawartości i sprawy nie poprawiły nawet liczne aktualizacje po premierze. Moduł sieciowy RDR2 jest już nieco lepszy, ale wciąż bardzo daleko mu nawet do premierowego stanu GTA Online.

Rockstar nie zamierza się jednak poddawać i ma sprytny plan na poszerzenie bazy graczy w RDO. Firma poinformowała, że Red Dead Online zmieni się w samodzielną, tańszą grę już 1 grudnia. Będzie ona kosztować nieco ponad 22 złote do 15 lutego przyszłego roku, a następnie jej cena wzrośnie do około 80 złotych. Warto wspomnieć, że do gry na konsolach będzie wymagana subskrypcja PS Plus lub Xbox Live Gold.

Taki ruch pozwoli Rockstar na zdobycie nowych użytkowników dla RDO i podreperowanie budżetu produkcji. Rozwój sieciowego tytułu jest aktualnie dość ślamazarny, ale jeśli więcej osób zdecyduje się na rozgrywkę, to deweloperzy otrzymają dodatkową motywację do rozwoju koncepcji.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w RDR 2, to tańszy tryb online będzie dobrym pokazem rozgrywki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaopatrzyć się w tańszy moduł sieciowy, sprawdzić działanie niektórych mechanik, a następnie dokupić tryb singleplayer.

Samo Red Dead Online też nie jest tak złe, jak mogłoby się wydawać. Jeśli posiadacie grupę znajomych, którzy chcieliby towarzyszyć Wam w przemierzaniu Dzikiego Zachodu, to warto dać grze szansę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.