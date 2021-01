Wygląda na to, że Red Dead Online będzie rozwijać się podobnie do GTAO. Rockstar umieścił w grze ślady napadów i wskazówki odnośnie aktualizacji.

Jakiś czas temu moduł sieciowy do Red Dead Redemption 2 odłączył się od podstawki i stał się samodzielną produkcją. Był to jasny znak na to, że Rockstar zamierza bardziej rozwijać swój tytuł.

Gracze jednak nie są zadowoleni z obecnego stanu gry. Nowe aktualizacje co prawda pojawiają się cyklicznie, ale nie wprowadzają nic ciekawego do kowbojskiego świata i są najzwyczajniej w świecie mało satysfakcjonujące.

Youtuber Silentc0re opublikował ciekawe informacje, które odnalazł jeden z jego widzów w plikach gry. Sugerują one, że do gry trafią doskonale znane fanom GTA Online napady. Nie wiemy w jakiej dokładnie formie miałyby się one pojawić, ale zapewne Rockstar nie spróbuje odkryć Ameryki na nowo.

Co więcej, znaleziono też sterowalne, duże łodzie. Do tej pory fani RD Online mogli pływać jedynie małymi łódeczkami. Być może w kolejnych aktualizacjach Rockstar odda graczom do dyspozycji większe łodzie parowe?

W grze pojawiły się też wskazówki sugerujące, że do gry trafi Guarma znana z kampanii fabularnej. Youtuber spekuluje, że lokacja będzie powiązana z jedną z klas postaci.

Informacje o nowych aktualizacjach pojawią się w ciągu najbliższych tygodni. Red Dead Online zdecydowanie przyda się większa dawka nowości.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.