Gracz Red Dead Online odkrył most-katapultę i mógł dzięki temu pobiegać po niebie

Pewien gracz Red Dead Online w trakcie zwiedzania świata gry odnalazł most będący też przy okazji katapultą. Odkrył również przypadkiem zupełnie nowy sposób na szybką, ale ryzykowną podróż.

Nazywając ten most katapultą, absolutnie nie przesadzam. Wejścia na niego powoduje wystrzelenie postaci gracza na sporą odległość, dzięki czemu możemy podziwiać piękne widoki. Co ciekawe, fizyka silnika gry zaczyna wtedy mocno szwankować, a w efekcie postać może dosłownie nawet pospacerować po niebie. Co więcej, gracz, który uwiecznił swój wyczyn na poniższym filmiku, wyszedł z upadku bez szwanku.

Jeśli graliście w GTA Online niedługo po jego wydaniu, możecie kojarzyć podobne błędy. Tym najsłynniejszym był chyba bug z bramą, który pozwalał na wystrzelenie samochodu na dużą odległość. Prawie identyczne niedopatrzenie było obecne w GTA IV w formie słynnej huśtawki, która pozwalała na osiągnięcie podobnego efektu.

Jak widać, Rockstar Games chyba nie do końca uczy się na błędach przeszłości. Silnik firmy słynie ze swojej realistycznej fizyki, ale łatwo w nim znaleźć również nietypowe, często komiczne błędy. Huśtawka, brama i pokazany wyżej most to tylko niektóre z nich.