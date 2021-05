Ratchet & Clank: Rift Apart znacznie wyładniało. Zobaczcie porównanie grafiki z pokazów

Ratchet & Clank: Rift Apart mocno się zmieniło na przestrzeni ostatnich miesięcy. Produkcja Insomniac wygląda teraz dużo, dużo ładniej.

Już wkrótce w ręce graczy wpadnie najnowsza odsłona przygód Ratcheta i Clanka. Wyczekiwana produkcja Insomniac otrzymała niedawno nowy mini-pokaz, twórcy podkręcają hype na grę, a gracze postanowili sprawdzić, jak tytuł ten zmienił od czasu pierwszych prezentacji.

Insomniac nie marnowało czasu i widać, że dobrze wykorzystało ostatnie miesięca. Joe Miller porównał zrzuty ekranu z pokazu na GamesComie z fragmentem wspomnianego wyżej pokazu.

Jak widać powyżej, Ratchet & Clank: Rift Apart zaliczyło zauważalną poprawę w kwestii grafiki. Największe różnice widać zdecydowanie w oświetleniu. To wygląda bardziej naturalnie, a przy tym ładniej. Dodatkowo Insomniac przesunęło mgłę z tła nieco bardziej do tyłu, więc niektóre budynki są bardziej wyraźne. Przy okazji możemy dostrzec pewne różnice w projekcie otoczenia.

Co więcej, różnice widać nie tylko na zrzutach ekranu. Jeśli spojrzymy na sztandarowe dla gry skoki między wymiarami, w oczy rzuci nam się jeszcze jedna zmiana. Czas przejścia przez portal został zredukowany z paru sekund do około jednej sekundy. Niby to detal, ale i tak cieszy.

Takie zmiany są naturalne w procesie tworzenia gier. Niemniej miło widzieć, że Rift Apart wygląda coraz lepiej i pozostaje trzymać kciuki, aby poza ładną oprawą, Insomniac dostarczyło też dobrą grę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.