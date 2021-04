Ratchet & Clank: Rift Apart – nareszcie znamy informacje na temat bohaterki gry

PlayStation opublikowało kolejny zwiastun z najnowszego Ratchet & Clank: Rift Apart. Większość materiału skupia się na zaprezentowaniu nam Rivet, czyli odpowiednika Ratcheta z innej rzeczywistości. Sądząc po zaprezentowanych fragmentach, sporą ilość czasu w grze spędzimy, grając właśnie nią.

Od czasu pierwszej prezentacji Ratchet & Clank: Rift Apart nie jestem w stanie uwierzyć w to, co prezentuje nam PlayStation. Bez wątpienia będzie to świetny tytuł, który sprawdzi świetne możliwości konsoli PS5. Dla przypomnienia w grze będziemy mieli bardzo dynamicznie skoki między różnymi wymiarami. Nie uświadczymy przy tym żadnych loading screenów mimo to, że będziemy zmieniać całkowicie lokacje, w których się znajdziemy.

Nowy trailer Ratchet & Clank: Rift Apart

Dzisiaj na oficjalnym kanale PlayStation w serwisie YouTube został opublikowany kolejny materiał promujący wspomnianą grę. Skupia on się przede wszystkim na bohaterce, którą widzieliśmy już w pierwszym zwiastunie.

Jak się okazuje Rivet jest swego rodzaju odpowiednikiem Ratcheta z innego wymiaru. Tytułowe rozdzielenie nie dotyczy tylko rozpadu wymiarów, którego doświadczymy w grze, ale także dwójki naszych głównych bohaterów. To właśnie nowa bohaterka zaopiekuje się Clankiem, kiedy to Ratchet będzie go poszukiwał.

Już nie mogę doczekać się dalszych informacji na temat postępów w tworzeniu gry. Na szczęście będziemy mogli zagrać już niedługo, bo premiera została przewidziana na 11 czerwca 2021 roku. Bez wątpienia będzie to dla wielu posiadaczy PS5 tytuł konieczny do zakupu.

