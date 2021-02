Niefortunna wpadka Ubisoftu z tytułem nowego Rainbow Six

Ubisoft twierdzi, że może zmienić tytuł Rainbow Six Quarantine. Deweloper zapewnia swoich fanów, że gra zadebiutuje zgodnie z dotychczasowym planem.

Ubiegły rok nie był dla nas wszystkich zbyt łaskawy. Pandemia wpłynęła na każdy segment naszego życia. Wyjątkiem od reguły zdecydowanie nie są gry wideo.

Najwięksi deweloperzy pracują zdalnie, a oczekiwane tytuły są opóźniane. Przedłużające się prace skutkują również brakiem informacji o nowych grach. Jednym z takich tytułów jest spin-off serii Rainbow Six, o którym zrobiło się ostatnio bardzo cicho.

Rainbow Six Quarantine zmieni się przez pandemię?

Jak podaje TheGamer, w trakcie podsumowania finansowego prezes Ubisoftu otrzymał nietypowe pytanie. Yves Guillemot został zapytany czy Quarantine otrzyma nową nazwę przez skojarzenia z pandemią. Okazuje się, że Ubisoft rozważa taką opcję. Firma potwierdza tym samym, że problem z nazewnictwem faktycznie istnieje.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że zmiana nie jest konieczna. Warto jednak zaznaczyć, że sama kwarantanna nie kojarzy się pozytywnie. Nie w aktualnych okolicznościach.

Dodatkowo tytuł to w końcu bardzo istotny element marketingu. Przykładowo, źle kojarzący się remaster gry zainteresuje nas bardziej, jeżeli zostanie wydany pod inną nazwą. Wystarczy spojrzeć na trylogię Mass Effect, która jest w istocie remasterem, ale dopisek Legendary Edition jest bardziej atrakcyjny.

Oczywiście to tylko kosmetyka, ale nadal bardzo istotna dla wydawcy. Nie możemy potwierdzić, że nowe wcielenie Rainbow Six z całą pewnością zmieni nazwę. Jest to jednak bardzo prawdopodobne, wszak kwarantanna kojarzy nam się dziś bardzo źle.

Co z premierą Rainbow Six Quarantine?

Dodatkowo Yves Guillemot zapewnił, że gra zadebiutuje zgodnie z terminem. Ubisoft chce wydać ją jeszcze przed 30 września i najpewniej wkrótce poznamy datę premiery. Konkretny termin pozostaje póki co nieznany.

Warto przypomnieć, że firma niedawno zaliczyła małą wpadkę. W sklepie Ubi pojawiła się data premiery Quarantine, jednak nie na długo. Okazało się, że była ona niepoprawna i doszło do pomyłki. Od tamtej pory o grze zrobiło się cicho.

Gracze mają drobne obawy co do nowej formuły serii, ale gra zapowiada się ciekawie. Kooperacyjne strzelanie do mutantów od dużego wydawcy to coś, co nie pojawia się na rynku zbyt często, a i dla Ubisoftu będzie to pewnego rodzaju nowość. Jestem szalenie ciekaw, jak firma wywiąże się ze świeżego wyzwania.

Póki co pozostaje nam czekać na nowe ogłoszenia i zapowiedzi. Premiera Quarantine nie jest bardzo odległa i za jakiś czas Ubi powinno zaprezentować nam nieco więcej konkretów z tego tytułu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.