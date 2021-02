Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Premiera gry została przełożona

Premiera gry Prince of Persia: The Sands of Time Remake została przełożona.

Pierwotnie produkcja od Ubisoft Pune i Ubisoft Mumbai miała ukazać się 18 marca 2021, niestety nie mamy co liczyć na rychłą premierę. Dotychczas nie poinformowano o ostatecznej dacie wydania gry. Twórcy projektu zapewne chcą maksymalnie wykorzystać dostępny czas, aby sprostać wymaganiom konsumentów.

Pierwsze reakcje graczy na odświeżoną wersję Księcia Persji były bowiem bardzo chłodne. Przedstawiona w zwiastunie grafika, zdaniem wielu nie spełnia dzisiejszych standardów, a wczytywanie obiektów jest przejawem jawnego zaniedbania ze strony twórców. Jeden z autorów postanowił się odnieść do stawianych zarzutów. Stwierdził, że grafika jest w pełni przemyślana i nie ma miejsca na przypadek.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake ma usprawnić rozgrywkę: deweloperzy planują dodać: nowe animacje motion capture, niewykorzystane dotychczas assety, wprowadzając przy okazji kilka usprawnień w zakresie mechaniki. Całość będzie hulała na silniku AnvilNext Engine. Gra ma ukazać się na PC i konsolach Xbox One oraz na PS4, będąc kompatybilną z platformami IX generacji.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.