Duży gratis do Rainbow Six Siege X. Wielka atrakcja dla grających za darmo

Jeśli grasz w Rainbow Six Siege X (lub tylko chcesz zgarnąć bonus), to warto teraz odwiedzić Discorda. Platforma rozdaje czterech operatorów (Doc, IQ, Blitz i Pulse) zupełnie za darmo. Normalnie trzeba ich odblokować lub kupić, ale teraz wystarczy dosłownie 15 minut. Jeśli więc nigdy za pełną wersję gry nie zapłaciliście, a korzystacie z opcji darmowej, to zdobycie tego gratisu znacznie podniesie radość z gry.

Operatorzy do Rainbow Six Siege X za darmo

Zasady są banalne: w Discordzie na PC trzeba zaakceptować specjalny quest i mieć zainstalowaną aplikację desktopową. Następnie wystarczy pograć w Rainbow Six Siege przez 15 minut, mając Discord w tle. Po tym czasie klikamy „Complete Quest”, a gra automatycznie przydzieli kod, który można aktywować na oficjalnej stronie Ubisoftu. W teorii oferta obowiązuje tylko w kilku krajach (USA, UK, Francja, Niemcy, Australia, Kanada, Włochy), ale spokojnie – działa też w Polsce.

A co jeśli nie masz zainstalowanego R6? Internauci znaleźli prosty sposób, by to obejść. Wystarczy w folderze z jakimkolwiek programem lub grą zmienić nazwę pliku .exe na RainbowSix.exe, odpalić go i… to wystarcza, by Discord zaliczył questa. Sprytne i skuteczne.

Darmowy zestaw operatorów to nie byle co, szczególnie jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z grą albo nie chcesz przepłacać. A że całość zajmuje raptem kwadrans, to chyba warto skorzystać, zanim akcja zniknie.

Źródło: Reddit