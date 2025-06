Darmowe Rainbow Six Siege X już dostępne. Zagracie na PC, Xbox i PlayStation

Ubisoft udostępnił graczom zupełnie nową wersję popularnej strzelanki taktycznej! Siege X można już ograć za darmo na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Nowe rozdanie jako Rainbow Six Siege X

Nowe R6 to coś więcej niż tylko aktualizacja. To pełnoprawna ewolucja znanej formuły. Wersja X oferuje usprawnioną grafikę, zmienione systemy rozgrywki i dodatkowe tryby, w tym zupełnie nowy Dual Front, dynamiczne starcia 6 na 6 na największej mapie w historii serii. Na starcie gracze mają dostęp do Szybkiego Meczu, trybu Nierankingowego i wspomnianego Dual Frontu. Wszystko to dostępne jest całkowicie za darmo, choć niektóre opcje, jak playlisty rankingowe, dodatkowi operatorzy czy przedmioty kosmetyczne, wymagają opłat.

Co ważne, Siege X wprowadza także ulepszony system niszczenia otoczenia. Gra kładzie jeszcze większy nacisk na planowanie, współpracę w zespole i kreatywne podejście do każdej mapy. Podobnie jak wcześniej, rozgrywka opiera się na starciach drużyn 5 na 5, gdzie jedna strona atakuje, a druga się broni. Nowością jest to, że sposób wykorzystania gadżetów, pionowego poruszania się po mapach i reaktywnego zmieniania strategii został mocno rozbudowany. Operatorzy dysponują teraz bardziej zróżnicowanym arsenałem i możliwościami taktycznymi, a tryb Dual Front pozwala każdej ze stron jednocześnie atakować i bronić.

Zadbano też o graczy nowych! Przygotowano dla nich specjalne wprowadzenie z przystępnym systemem nauki. Dzięki temu łatwiej jest wejść w świat Siege i stopniowo podnosić poziom umiejętności.

R6 Siege X to próba odświeżenia jednego z najważniejszych tytułów Ubisoftu. Choć gra wciąż opiera się na znanym fundamencie, twórcy poszli o krok dalej i zaoferowali wyraźne zmiany nie tylko wizualne, ale i mechaniczne. Zainteresowani mogą już teraz przetestować ją bez żadnych opłat. Gra dostępna jest na PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series.

