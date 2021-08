Xbox Series X jak domek z oczami. Zaskakująca wersja konsoli

Microsoft zaprezentował niesamowitą wersję konsoli Xbox Series X oraz kontrolera, które są inspirowane Psychonauts 2. Limitowana edycja nie trafi do sprzedaży, a wyłącznie do jednego wyjątkowego gracza.

Xbox Series X dostanie swoją pierwszą unikalną wersję konsoli. Jej motywem przewodnim, będzie nadchodząca premiera produkcji Psychonauts 2. Ta wersja to nie tylko inny wygląd, ale również dodatkowe wstawki, wystające elementy oraz swego rodzaju przymocowana górna „zabudowa” urządzenia.

Zapewne zastanawiacie się jak zdobyć tę wyjątkową edycję? Cóż, mam złe wiadomości. Konsola nie trafi do sprzedaży, a jedynie zostanie wylosowana między członkami programu Microsoft Rewards. Dokładnie chodzi o jedną osobę. Co gorsze, ten program społecznościowy nie jest dostępny w Polsce. Niestety wielu chętnych będzie musiało obejść się smakiem. A szkoda, bo konsola prezentuje się bardzo klimatycznie.

Premiera Psychonauts 2 odbędzie się 25 sierpnia bieżącego roku. Będziemy mogli w niego zagrać na PC, PS4, XONE oraz XSX S|X. Jest to kontynuacja już kultowego Psychonauts z 2005 roku. W grze ponownie wcielimy się w Raza posiadającego zdolność wchodzenia do umysłu innych osób. To, czego możemy być raczej pewni, to abstrakcyjności poziomów, ciekawej grafiki i zaskakującej platoformówki.