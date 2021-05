Psychonauts 2 jest coraz bliżej premiery. Sprawdźcie nowe zrzuty ekranu

Osoby czekające na Psychonauts 2 mogą powoli szykować się do debiutu gry. Double Fine nie upilnowało produkcji i do sieci wyciekły nowe zrzuty ekranu.

Po przejęciu Double Fine Productions, sequel Psychonauts stał się jednym z nowych tytułów, którymi może pochwalić się Microsoft. Produkcja powinna trafić w ręce graczy jeszcze w tym roku, choć pierwotnie mieliśmy w nią zagrać już dwa lata temu. Najważniejsze, że teraz wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Na oficjalne ujawnienie daty premiery musimy zaczekać, ale osoby liczące na jak najszybszy debiut nie pozostaną w międzyczasie z niczym. Do sieci wyciekło kilka zrzutów ekranu prosto z rozgrywki Psychonauts 2. Może nie są one najlepszej jakości i ciężko wypatrzeć na nich szczegóły, ale i tak dają pewien pogląd na to, jak prezentuje się produkcja.

Na screenshotach możemy obejrzeć kilka lokacji z gry. Wyglądają one całkiem ładnie i choć nie ma co liczyć na grafikę z najwyższej półki, to stosunkowo niewielki budżet Double Fine nie jest specjalnie widoczny. Oprawa wygląda estetycznie i to jest w niej najważniejsze.

Miejcie na uwadze, że poniższe zrzuty ekranu nie prezentują ostatecznego stanu produkcji. Większe pokazy Psychonauts 2 powinny odbyć się przed premierą tytułu. Najpewniej grę ujrzymy jeszcze na tegorocznym E3, wszak na internetowym wydarzeniu pojawi się będący wydawcą tego tworu Microsoft.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.