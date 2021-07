PS5 zdominowało sprzedaż Xbox Series X|S w pierwszych miesiącach od premiery

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Okazuje się, że w ostatnich miesiącach gracze najchętniej kupowali PS5 w porównaniu do pozostałych obecnie dostępnych sprzętów do grania. Udało się to, choć z dostępnością konsol w ostatnim czasie bywa różnie.

VGChartz postanowiło zebrać dane sprzedażowe konsol PS5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch, aby porównać je ze sobą. Owocem tego badania jest między innymi poniższa grafika, dzięki której dowiadujemy się, jak wygląda sprzedaż wspomnianych sprzętów w pierwszych 32 tygodniach od ich premiery.

Sprzedaż konsol PS5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch na całym świecie w ciągu pierwszych 32 tygodni od ich premiery:

PS5: 9,336,682 Switch: 6,483,106 XSX|S: 5,556,055

Warto zaznaczyć, że PlayStation 5 nie ukazało się na całym świecie w tym samym dniu. Odpowiednio premiery maszyny od Sony w różnych krajach odbywały się w ciągu dwóch tygodni. Widać to szczególnie w formie załamania na początku wykresu. Oprócz tego należy pamiętać, że piąty „plej” oraz Xboxy można było zakupić już w listopadzie 2020 jeszcze przed świętami, a Switch zadebiutował w marcu 2017 roku. Bez wątpienia te dwa różne od siebie okresy miały wpływ na ilość sztuk, które trafiły w ręce graczy.

Jak widać, podczas obecnej generacji użytkowników z całego świata na ten moment PS5 zainteresowało prawie dwa razy bardziej niż odpowiedź Microsoftu. O podobnych danych mówiło się już na temat pierwszego kwartału 2021 roku.

Nintendo Switch wypada tylko o milion sztuk lepiej od Xboxów. Moim zdaniem złożyło się na to wiele czynników, między mała ilość gier na hybrydzie Nintendo w okresie popremierowym.

Przyczyniliście się do tych wyników? Jeśli tak, to dlaczego wybraliście dany model? Dajcie znać w komentarzach.