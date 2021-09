Gigant technologiczny ostrzega przed brakiem konsol. Problemy prędko się nie skończą

Planujecie zakup Xbox Series X|S, PS5 lub Nintendo Switcha? Wygląda na to, że problemy z dostępnością konsol mogą jeszcze długo potrwać. O dziwo nie ze względu na same układy odpowiedzialne za moc obliczeniową sprzętów.

Sprawa dotyczy innego podzespołu, mianowicie zasilaczy. Firma Toshiba, która jest kluczowym producentem elementów związanych z budową tych komponentów podzieliła się z serwisem Bloomberg przykrymi wieściami. Obecny popyt na wymienione części jest tak spory, że japoński gigant rynku elektronicznego przewiduje zmniejszoną dostępność aż do 2023 roku.

Warto też wspomnieć, że sytuacja uderza także w inne gałęzi gospodarki na całym świecie. Mam na myśli między innymi producentów samochodów, elektroniki użytkowej i maszyn wykorzystywanych w fabrykach. Prawda jest taka, że ów gałęzie mają spory wpływ na siebie nawzajem, co tylko utrudnia powrót do stanu sprzed omawianego w tekście problemu.

Przypominam, że Sony ostatnio informowało, że dąży do sprzedania 14,8 mln sztuk PS5 do marca 2022 roku. Czy to się uda? Cóż, obecnie może być ten wynik zagrożony, choć niekoniecznie. W chwili pisania tego artykułu według danych VGChartz piąte PlayStation trafiło już do 11,03 mln odbiorców. Czas pokaże, jak sprawa się rozwinie.

Zakupiliście już może którąś z wymienionych w artykule konsol w ostatnim czasie? Ciężko było z zakupem? Jeśli polujecie na nowy sprzęt, zachęcam zaglądać do Działu Promocji. Znajdziecie tam najlepsze oferty na maszyny od PlayStation, Xbox i Nintendo i nie tylko.