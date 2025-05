PS5 ma doczekać się nowego, nietypowego zestawu. Oferta wystartuje na Days of Play

PlayStation 5 z grą Microsoftu? Nadchodzi nietypowy zestaw na Days of Play. Wkrótce rusza promocja Sony, a z nią nowy bundle z Call of Duty: Black Ops 6!

Już 28 maja do sprzedaży może trafić nowy zestaw konsoli PlayStation 5, który zaskakuje wyborem gry dołączonej do pakietu. Według sprawdzonych przecieków, PS5 ma być oferowane razem z… Call of Duty: Black Ops 6, czyli flagową produkcją Microsoftu. Premiera zestawu ma zbiec się z tegoroczną edycją promocji Days of Play, czyli corocznego wydarzenia Sony z dużymi zniżkami i specjalnymi ofertami.

Zestaw PS5 z Call of Duty już za kilka dni?

Informator billbil-kun, znany z bardzo dokładnych przecieków sprzętowych i promocyjnych, podał, że 28 maja zadebiutuje nowy bundle PlayStation 5. Gracze będą mieli do wyboru wersję z napędem oraz cyfrową edycję Slim. W obu przypadkach zestaw ma zawierać Call of Duty: Black Ops 6. Nie jest to jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Sony.

To nietypowy ruch, biorąc pod uwagę, że marka Call of Duty od zeszłego roku należy do Microsoftu, który przejął Activision Blizzard. Mimo to gra – jak inne tytuły z tej serii – nadal pojawia się na konsolach PlayStation i cieszy się tam ogromną popularnością. Sony najwyraźniej postanowiło wykorzystać to w ramach kampanii promocyjnej.

Zestaw ma być powiązany z czwartym sezonem Call of Duty. Rusza on 29 maja, a także z większą falą promocji z okazji Days of Play 2025. Oczekuje się przecen m.in. na gry z katalogu PS5 i PS4, sprzęt (w tym PS5 Pro) i akcesoria. Oficjalna zapowiedź kampanii powinna nastąpić w najbliższych dniach.

Źródło: Dealabs