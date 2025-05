Wstrzymajcie się z kupnem PlayStation Plus. Nadchodzi wielka promocja

Ceny abonamentu PlayStation Plus mogą niedługo się obniżyć. Według doniesień nadchodzi wielka promocja w ramach Days of Play 2025.

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom serwisu Dealabs, już niedługo powrócić ma jedna z najbardziej wyczekiwanych wyprzedaży w społeczności użytkowników sprzętu PlayStation. Mowa oczywiście o wydarzeniu Days of Play 2025. Poniżej możecie znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

PlayStation Plus niedługo taniej? Nadchodzi Days of Play 2025

Zgodnie z informacjami, wydarzenie Days of Play 2025 ma rozpocząć się już zaraz, bo 28 maja, a potrwa z kolei do 11 czerwca. Gracze mogą spodziewać się wielu atrakcyjnych promocji, a jedną z nich ma być nawet 30-procentowa zniżka na subskrypcje PlayStation Plus. Obecnie ceny rocznego abonamentu wynoszą: 259 zł dla planu Essential, 520 zł dla planu Extra oraz 630 zł dla planu Premium.

W ramach zeszłorocznej edycji Days of Play, przykładowo, roczny abonament dla planu Premium można było zgarnąć za 441 zł, a dla planu Extra za 390 zł. Najmniejszą promocją objęto (oczywiście) plan Essential, którego cena obniżyła się o 59 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że zdecydowanie warto jeszcze wstrzymać się z zakupem subskrypcji, jeśli mieliście to w planach. Nie wiadomo jednak, czy zniżki ponownie będą dotyczyły wszystkich poziomów subskrypcji i czy będą dostępne także dla obecnych użytkowników.

Najprawdopodobniej promocja obejmie znacznie więcej niż tylko abonament. Przecieki wspominają również o:

zniżce 100 USD na konsole PS5 Slim (zarówno w wersji cyfrowej, jak i z napędem);

zniżce 50 USD na PlayStation 5 Pro;

zniżkach na akcesora, m.in. kontrolery DualSense;

promocji na PlayStation VR2, który ma być tańszy o około 50 USD.

Choć Sony nie potwierdziło jeszcze tych informacji oficjalnie, Dealabs znane jest z trafnych przecieków, więc jest spora szansa, że przecieki okażą się prawdą. Gracze powinni być czujni – jeśli planujecie zakup jakiegoś sprzętu Sony lub też przedłużenie subskrypcji, warto poczekać do 28 maja.

Źródło: GameRant/Dealabs