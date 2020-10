PS5 bije rekordy. Konsola sprzedaje się lepiej od PS4.

Sony poinformowało fanów, że PS5 znacznie przebiło sprzedaż PS4 w pierwszych tygodniach. Nowa konsola Japończyków bije rekordy.

Chyba wszyscy pamiętamy premierę PlayStation 4. Braki w magazynach, puściutkie półki sklepowe i rozgoryczenie fanów. Sony jednak mogło się cieszyć, bowiem zaliczyło wtedy jedną z lepszych premier w historii całej branży. Póki co sprawa wygląda podobnie w przypadku najnowszej konsoli Japończyków.

Sony poinformowało, że PS5 sprzedało się lepiej w ciągu pierwszych 12 godzin od wystartowania zamówień przedpremierowych, niż PS4 w ciągu 12 tygodni od swojego debiutu. Dane dotyczą sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

To wręcz gigantyczne i bardzo imponujące osiągnięcie. Błyskawiczne wyprzedanie preorderów konsoli to najwyraźniej nie tylko kwestia nieprzygotowania Sony, ale też niespodziewanie wysokiego zapotrzebowania.

Istnieje całkiem spora szansa na to, że PS5 stanie na podium w rankingu najlepiej sprzedających się konsol. Do tej pory pierwsze miejsce zajmuje PS2, które sprzedało się w ponad 155 milionach sztuk. PS4 Było całkiem blisko przebicia swojego dziadka, jednak zabrakło mu do tego około około 43 milionów sprzedanych konsol.

To będzie bardzo ciekawa generacja. Jeśli Sony odpowiednio ją rozegra, to kto wie, może ponownie będzie uznawane za wielkiego zwycięzcę. Czas pokaże, czy Japończycy dobrze wykorzystają zyskane przez graczy zaufanie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.