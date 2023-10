PS5 Slim porównany z bazowym PS5. Tak wygląda nowy model na tle starszego

Trochę to trwało, ale wreszcie się wydarzyło – Sony postanowiło oficjalnie zapowiedzieć nowy model swojego flagowego sprzętu do grania. Ten pod względem „wnętrzności” nie będzie jakoś szczególnie się różnił. Główne różnice widać za to pod kątem designu, bo wersja Slim ma być o około 30% „chudsza” i mniejsza.

PS5 Slim nieco mniejsze, ale co poza tym?

W tym miejscu przeczytacie wszystkie najważniejsze informacje na temat modelu Slim. W artykule znajdziecie szczegóły na temat daty premiery, ceny i nowości w sprzęcie. Teraz jednak skupmy się na czymś innym, bo nie od dziś wiadomo, że gracze nie tylko patrzą na specyfikację, ale też i na design.

Ten w zasadzie jest niemal identyczny z podstawową wersją urządzenia. Ponownie możemy liczyć na białe panele boczne, tym razem jednak przecięte czarną linią. Główną różnicą będzie dodatkowe wybrzuszenie znajdujące się po lewej stronie maszyny. To tam bowiem znajdzie się miejsce na możliwy do przyczepienia napęd Ultra HD Blu-Ray. Nie musimy tego oczywiście robić, ale jednak jego miejsce wciąż będzie widoczne.

To szczególna różnica dla graczy, którzy cenią sobie kompaktowe sprzęty i zdecydowali się na edycję PlayStation 5 Digital. Ta nie ma bocznego panelu na dysk, co dla niektórych może wydać się mało satysfakcjonującą opcją. Jeśli jednak zależy Wam na płytach, dostaniecie sprzęt nieco mniejsze. Zresztą, zobaczcie sami: