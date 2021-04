Nie martwcie się o swoje PS5 i PS4. Sony ma już szykować poprawkę krytycznego błędu

PS5 i PS4 posiadają gigantyczny błąd, który w przyszłości odetnie nam dostęp do gier. Najnowsze doniesienia wskazują, ze Sony już pracuje nad jego poprawką.

Dłuższą chwilę temu pisaliśmy o błędzie, który w przyszłości odetnie graczom dostęp do zakupionych gier. Dotyczył on PlayStation 4, ale okazało się, że występuje on też w nieco innej formie na nowej generacji konsol Sony. Sprawa zdobyła spory rozgłos w sieci i wygląda na to, że nie umknęła uwadze Sony.

Jak podaje grupa Does it play, niektórzy gracze otrzymują wiadomości od producenta, w których pojawia się informacja o pracach nad poprawą błędu. Co więcej, wewnętrzne źródła DIP również wskazują, że Sony pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Rzecz jasna nie jest to oficjalna wieść. Pozostawienie błędu nierozwiązanym byłoby jednak bardzo nierozsądne. Sony nie mogłoby sobie pozwolić na pozostawienie tak ogromnego problemu nawet, jeśli dotyczyłby on tylko starszych konsol.

Przypomnę, że błąd dotyczy baterii CMOS. Jeśli bateria się zepsuje, nie uruchomimy żadnej zakupionej gry na PS4. W przypadku PS5, powinniśmy być w stanie uruchomić produkcje z płyt. Posiadacze wersji digital-only byliby jednak w ogromnych tarapatach.

Jedynym rozwiązaniem błędu jest ponowne zalogowanie się do sieci PSN lub wymiana baterii. Solucja nie wymaga więc specjalnie dużo pracy, ale sam fakt istnienia takiego błędu w bądź co bądź sprzętach premium jest mocno niepokojący. Póki co trzeba poczekać na wieści bezpośrednio od PlayStation.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.