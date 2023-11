Sony rozdaje nagrody z okazji 10-lecia PS4 i trzecich urodzin PS5

PlayStation 4 zadebiutowało 15 listopada 2013 roku w Ameryce Północnej, by pod koniec tego samego miesiąca dotrzeć do Europy. To już 10 lat! Z kolei PS5 pojawiło się 12 listopada 2020 roku w Japonii i Ameryce Północnej, a tydzień później na pozostałych rynkach. Za każdym razem było to wielkie wydarzenie dla społeczności PlayStation, dlatego Sony postanowiło dać nam miły rocznicowy upominek. Można go odebrać w darmowym programie lojalnościowym PS Stars, lecz jest jeden warunek – należy zagrać w fajne gry. W zamian zdobędziemy punkty, które wymienimy np. na środki w portfelu PS Store. Innym sposobem, by zdobyć je tanio, są promocje na karty PSN:

Odbierz punkty PS Stars z okazji rocznic PS5 i PlayStation 4

Choć nie doczekaliśmy się jeszcze integracji PS5 z programem PS Stars, możemy tam zgarnąć dodatkowe punkty, które wymienimy na cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, gry lub fundusze w cyfrowym portfelu. Prezenciki czekają w dwóch kampaniach odpalonych z okazji rocznic obecnej oraz poprzedniej generacji konsol PlayStation. Zacznę od tego, że na wykonanie zadań mamy czas do 30 listopada, a więc możemy podejść do nich na spokojnie. Zadaniem jest natomiast po prostu granie w konkretne i znane tytuły.

Zatem najpierw należy zalogować się do PS Stars lub zarejestrować, jeśli jeszcze tego nie uczyniliśmy. Proces rejestracji jest banalnie prosty i przejrzyście opisany na oficjalnej stronie PlayStation. Następnie w aplikacji PS App poszukaj kampanii zatytułowanych „Made for PS5” i „Dziesięć lat PS4 | Zagraj w tym miesiącu”. Koniecznie aktywuj obie kampanie poprzez aplikację.

Każda kampania oferuje 50 punktów po osiągnięciu celu, a tym jest, jak wspomniałem, granie w konkretne tytuły. Aby ukończyć kampanię „Dziesięć lat PS4”, wystarczy uruchomić jedną z sześciu następujących gier na PS5 lub PS4: Horizon Zero Dawn, God of War, Assassin’s Creed Odyssey, Resident Evil 7 Biohazard, Dishonored 2 lub Far Cry Primal. Z kolei w kampanii „Made for PS5” należy uruchomić na swojej konsoli jedną z wymienionych gier dostępnych wyłącznie na PS5: Ratchet and Clank Rift Apart, Final Fantasy VII Remake, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Ghostwire Tokyo, Demon’s Souls lub Returnal. Na szczęście, wspomniane gry są dostępne w ramach abonamentu PS Plus Extra, który możecie kupić w PS Store.

Kiedy zbierzesz wystarczającą liczbę punktów, możesz je wymienić w katalogu PS Stars Rewards na środki portfela PS Store.