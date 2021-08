Nowe gry na PS5 i PS4 tego tygodnia – dwa polskie akcenty i wyczekiwana rajdówka

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Nowe gry na PS4 i PS5 zostały zebrane przez pracowników PlayStation w specjalnym nagraniu, abyście mogli w szybki i przyjemny sposób zapoznać się z nadchodzącymi premierami. Co takiego graczy czeka w nadchodzących dniach?

Na poniższym wideo zobaczycie łącznie 5 produkcji, które każdy z Was w najbliższych dniach może zakupić z PS Store. Nie zabrakło aż dwóch polskich akcentów, dlatego tym bardziej zachęcam do obejrzenia.

Już dziś (31 sierpnia) debiutuje Rustler, czyli polskie połączenie GTA i średniowiecznego klimatu. W tym tytule każdy ma możliwość bycia niemoralnym rzezimieszkiem pozostawiającym za sobą chaos i zniszczenie.

Również już dostępne jest Lamentum, czyli niecodzienna gra typu puzzle, w której nie zabraknie masy zagadek. Pozycja posiada niecodzienną retro grafikę, a ta często łączy się z naprawdę strasznymi kadrami. Nie zabrakło też elementów zręcznościowych, dlatego tym bardziej tytuł powinien trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Od 2 września każdy będzie mógł zakupić WRC 10 dzięki, któremu ponownie będzie można zasiąść za kółkiem samochodu biorącego udział w tytułowych mistrzostwach wyścigowych. Wielu ucieszy fakt pojawienia się też specjalnego trybu historycznego, który przypadnie do gustu wszelkim fanom tego sportu.

Również od 2 września do PS Store trafi Kitaria Fables, czyli pozycja skierowana raczej do najmłodszych graczy. To urocza gra RPG, w której znajdziecie masę zwierzo-ludzi. Znajdziecie tam masę walki z przeciwnikami, zarządzania własnym mieszkaniem, a nawet możliwość uprawy roślinności.

Dzień później, 3 września, nareszcie właściciele PS5 będą mogli nacieszyć się krakowskim The Medium, czyli nietypowym horrorem adventure. Wcielcie się w tytułową bohaterkę, by zobaczyć dotąd niewidoczny, paranormalny świat.

Jeśli interesują Was też inne, nowe gry, ale na pozostałe platformy, zachęcam zajrzeć do tego tekstu. Znajdziecie tam najciekawsze, nadchodzące premiery.