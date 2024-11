Tylko dla graczy PS4 i PS5. Popularny serwis streamingowy za darmo na 3 miesiące

Jeśli nie chcecie nic płacić, ale liczycie na dobre filmy i seriale, nowa oferta Apple TV+ powinna do Was przemówić. Trzeba jednak posiadać PS4 lub PS5.

Sony i Apple znów zjednoczyli siły, aby zaoferować graczom na urządzeniach PlayStation 4 i 5 darmowy okres próbny serwisu streamingowego Apple TV+ na maksymalnie trzy miesiące. Jedyny wymóg to tak naprawdę posiadanie konsoli PS4 lub PS5.

PS5 i PS4 z Apple TV+ za darmo!

Apple TV+ regularnie otwiera się przed możliwymi klientami, otwierając swoje podwoje przez dany okres za darmo. Tym razem nie jest wcale inaczej, choć warto pamiętać, że oferta ta skierowana jest wyłącznie dla graczy. Dostęp do darmowego okresu próbnego przez 3 miesiące dotyczy tylko i wyłącznie aplikacji serwisu streamingowego w wersji na PS5 lub PS4.

Co zrobić, aby aktywować promocję? Wystarczy kilka kroków, a cały dostęp do biblioteki streamingowej Apple będzie Wasz.

Znajdź aplikację Apple TV w sekcji TV i wideo na konsoli PS4 lub zakładce Multimedia na konsoli PS5.

Pobierz i otwórz aplikację Apple TV i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zaloguj się na swoim koncie Apple albo stwórz je.

Ciesz się 3-miesięcznym rozszerzonym okresem próbnym Apple TV+

Sony i Apple informują, że promocja ta kończy się 27 stycznia 2025 roku. Oznacza to, że jeśli tylko wykonacie powyższe kroki do tego dnia, zgarniecie 3 miesiące usługi za darmo. Maksymalnie, aktywując ją więc równo 27 stycznia przyszłego roku, możecie korzystać z aplikacji do niemal końca kwietnia. Warto zaznaczyć, że już 17 stycznia debiutuje drugi sezon genialnego serialu Rozdzielenie. Do tego zobaczycie inne popularne hity jak choćby Monarch: Dziedzictwo Potworów, Silos czy Kulawe Konie oraz filmy takie jak Napoleon, czy Czas Krwawego Księżyca.

Polecam zajrzeć do naszej topki najlepszych produkcji dostępnych w serwisie Apple TV+. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych lub powracających użytkowników.

Źródło: Sony