Kolejna gra ma spore problemy na PS5 Pro. Coraz więcej doniesień

Przybywa doniesień o problemach wielu gier na PS5 Pro. Teraz do grona tytułów, które nie działają najlepiej, dołącza Call of Duty: Black Ops 6.

Debiut nowej konsoli Sony okazał się udany, aczkolwiek bez większego szału, na jaki zresztą chyba i tak nikt nie liczył. Mimo wszystko nie jest źle, choć kwestie tego, czy warto inwestować w platformę, są ciężkie do rozwiązania. Wielu graczy w sieci wydaje się być jednak zadowolonych. “Wielu”, bo nie wszyscy – sporo tytułów ma problemy z działaniem na ulepszonej konsoli od Sony.

PS5 Pro nie radzi sobie z PSSR?

Wcześniej głośno było o mdlącym obrazie w Silent Hill 2 Remake czy licznych artefaktach graficznych w Star Wars Jedi: Ocalały. Doniesień o problemach cały czas przybywa, a niektórzy skarżą się na tytuły, które – jak mogło się wcześniej wydawać – dobrze sobie radzą. Gorsza jakość obrazu, bugi czy problemy z wydajnością mają być wyraźne w takich grach jak Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 czy właśnie Call of Duty: Black Ops 6.

Gracze właśnie tej ostatniej produkcji coraz częściej zwracają uwagę na konieczność wyeliminowania kluczowych problemów. Na forum ResetEra opisał problemy, dorzucając nawet nagrany film z rozgrywki.

Uwielbiam moje PS5 Pro w większości, większość gier wygląda wspaniale, ale wydaje się, że jest problem z niektórymi grami. Jest to dziwne migotanie, aliasing, jakkolwiek chcesz to nazwać. Jednym z największych przykładów jest Black Ops 6, myślałem, że mój Pro jest wadliwy lub coś w tym stylu, ale okazuje się, że nie jestem jedynym, który to zauważył, widziałem kilka postów w mediach społecznościowych, które zgłaszały to samo. Jest to problem, który występuje tylko wtedy, gdy gra jest odtwarzana na Pro. – skarży się gracz

Faktycznie wygląda to trochę tak, jakby pojawiały się graficzne artefakty, a na ekran ktoś rozlał brokat. No cóż – to jedynie kolejna sugestia, że twórcy wielu gier muszą teraz przyjrzeć się wydajności i oprawie na PS5 Pro. Najpewniej większość problemów z grafiką dotyczy wykorzystania PSSR. Koniecznie są kolejne aktualizacje.

